《交易视点》中国信用债逐渐回归震荡--中信证券

路透北京2月18日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，市场收益率经历年初以来明显下行后，当前信用利差水平已达到较低水平，未来进一步下降空间有限，在资金面、基本面等因素制约下，信用债可能逐渐回归震荡的走势。

不过，考虑到绝对收益率水平相对较高，短融产品仍然具有一定配置价值。

**短融收益率缺乏明显下行空间，但有一定配置价值**

春节期间资金面的波动主要是源于现金走款在节前的大规模上升以及节后的大规模回流，而央行在节前的大规模逆回购更多是对冲这一波动，因此，节后央行回笼资金基本在市场预期内，资金面并未有明显的波动。

从未来趋势看，央行的态度可能仍将是资金市场的关键因素，相对中性的政策基调可能使得央行仍然致力于将回购利率维持在相对偏高的水平。

因此，在当前资金面相对宽松的资金市场状况下，短期需要关注央行是否转而回笼资金的可能性，这对于当前相对乐观的市场情绪可能带来一定打击。

整体来看，考虑到资金利率中枢难以明显下行，短融收益率缺乏明显的下行空间，但考虑到绝对收益率水平相对较高，短融产品仍然具有一定配置价值。

**逐渐回归震荡**

由于中票收益率下行幅度超过同期限政策性金融债，信用利差有所收窄，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差达到35-40BP的较低水平。

对于市场的未来趋势，考虑到本轮行情很大程度上宽松资金面、基本面下行预期等因素推动。

目前来看，在政策基调未有明显转向的背景下，需要关注央行为转而回收流动性以维持偏高资金利率的可能，同时从上周公布的1月份通胀数据看，小幅高于市场预期，同样在一定程度限制了政策的放松空间。

而从估值水平看，当前信用利差水平已经达到较低水平，未来进一步 下降空间有限，因此，市场收益率在经历了年初以来的明显下行趋势后， 在资金面、基本面等因素的制约下，可能逐渐回归震荡的走势。

**关注资金面边际变化、城投债供需状况**

上周交易所城投债收益率下行幅度明显，部分券种收益率下行幅度在 50bp至70bp不等，而银行间市场相应债券估值收益率则在15-20bp之间，交易所债券收益率下行幅度大幅高于银行间，反映了交易所的投机情绪。

债券市场整体回暖带动了城投债市场收益率的下行，与历史数据相比收益率下降到12月中下旬的水准，城投债或仍有一定的投机价值。

但随着资金面宽松边际逐渐收紧、城投债一级供给的逐渐释放，收益率大幅下行的空间可能有限，建议投资者关注资金面的边际变化、城投债一级供给的供需状况谨慎把握投机机会。

部分债券如10楚雄债、 12阜城投收益率与银行间市场几乎相当，投机价值相对不明显。

**个券点金**

上周上周共有55只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量 857.1亿元；

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