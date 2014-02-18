《中国新债预测》农发行三及五年债收益率预测均值接近二级，一年略低

* 招标品种：农发行2014年第10-12期债
* 期限及金额上限：1/3/5年各50亿元
* 招标时间：周三(19日)14:00-15:00
* 预测区间：4.78%-4.90%；5.26%-5.40%；5.39%-5.57%
* 预测均值：4.84%；5.32%；5.46%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海2月18日 - 中国农业发展银行周三将招标发行三期固息债。路透调查显示，正回购重启未对流动性造成明显冲击，而消息面淡静致机构多根据今日国开相同期限发行结果定位明日新债，其中三年和五年期收益率预测均值接近二级，一年则依旧略低。
国开行 上午招标的一年期固息增发债收益率偏低，短端下行致曲线有所增陡。而除五年期投标倍数不足2倍且收益率略高外，其他期限结果多接近预期，对应逾2倍的投标倍数，也显示本次发行整体较为平稳。
华南一银行交易员认为，公开市场正回购重启，但对资金面和现券整体影响有限。因此明日农发债在国开债结果基础上，结合二级水平适当调整即可。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一、三和五年期品种最新收益率分别为4.9153%、5.3397%和5.4347%。
三年和五年增发债的标的券140401和140402最新成交 分别在5.33%和5.46%。
明日招标新债为农发行今年第10、11和12期金融债，各期发行量均不超过50亿元。其中三年和五年期分别为今年第一期和第二期债的增发品种。具体发行条款如下：
第10期 第11期 第12期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(今年第一期增发) (今年第二期增发)
招标时间 2月19日14:00-15:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 2月26日 2月26日/1月17日 2月27日/1月17日
发行期 2月20日-2月26日 2月20日-2月26日 2月20日-2月27日
上市日 2月28日 3月4日 3月5日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)