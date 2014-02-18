《交易视点》中国转债投资逐步进入收益兑现阶段--中信证券

路透北京2月18日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，转债反弹有望延续，同时纯债的投资价值好于转债。不过，转债卖点比买点更难把握，且后市转债风险因素增加，建议投资者分阶段逐步减持，两会之前将转债仓位降至低配。
个券方面，建议重点持有平安转债，重工、隧道、中行转债等涨幅较高的转债可以获利了结。
**转债市场继续回暖，偏股型转债估值扩大**
上周A股多重利好因素叠加，沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为3.8%、4.3%和-1.1%，除前期涨幅较高的传媒、军工之外，其余行业全线上涨。
转债方面，上周转债指数涨幅1.7%，隧道、华天、川投、同仁、海直转债涨幅 3%-4 %，徐工、平安、歌华转债涨幅 2%-3%。
从估值来看，转债市场情绪继续回暖，工行、重工、川投等偏股型转债的估值扩大1-2 个百分点。
**CPI略超预期、M2增速继续下滑，不会构成货币政策收紧压力**
（1）1月份CPI同比涨幅2.5%，PPI同比涨幅-1.6%，均高于市场预期0.1个百分点，春节期间蔬菜鲜果上涨是CPI超预期的主要原因。
由于猪肉价格稳定、节后蔬菜鲜果价格回落，加之去年基数较高，预计2月份CPI同比增速将低于1月份。
（2）1月份M2同比增速13.2%，较去年12月的13.6%的同比增速继续下滑，接近于央行设定的13%目标。在商业银行降低同业业务期限错配和杠杆水平的趋势下，M2增速有望继续保持回落趋势。
总体看，物价、货币供应量增速短期内不会构成货币政策收紧的压力。
**股市风险因素逐渐增加，债市反弹有望延续**
历史上，上证指数在两会之前表现良好，过去12年中有11年出现“红二月”行情；在两会期间表现较差，过去12年中5年上涨、7年下跌，两会期间平均回报-1.3%。
今年也不例外，3月份A股面临主题投资行情趋于结束、年报业绩风险增大、经济增速继续放缓等风险，1月下旬开始的股市反弹可能已经接近尾声。
债市方面，预计在两会之前资金面仍将保持平稳，一级市场供给压力较低，债市收益率有望继续下行，而两会之后需关注央行适度收紧资金的风险。
**转债投资策略**
回顾过去，在1月份央行出台分支行SLF政策之后，我们看好转债的反弹行情，建议增持平安、重工、隧道、中行转债，策略上速战速决，在2月份择机减持。
在上周央行四季度货币政策报告释放货币政策可能松动的迹象后，我们认为转债反弹有望延续，同时纯债的投资价值好于转债。
目前来看，市场走势基本符合预期，转债整体自1月21日以来已经反弹4%，偏股型转债估值扩大，反映出投资者对转债后市的乐观看法。
不过，转债的卖点比买点更难把握，随着3月份的临近，转债投资者面临的风险因素增加，建议投资者分阶段逐步减持，在两会之前将转债仓位降至低配。
个券方面，建议重点持有平安转债，重工、隧道、中行转债等涨幅较高的转债可以获利了结。(完)
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(整理 钟华; 审校 杨淑祯)