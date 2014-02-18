《中国债市每日综述》现券收益率曲线趋于陡峭，正回购重启对资金扰动偏弱

* 现券收益率曲线陡峭化明显，短端走低而长端仍旧维持高位

* 央行时隔八个月正回购重启，然对资金扰动并不大

* 机构多数认为央行稳中偏紧政策基调未改

路透上海2月18日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周二曲线陡峭化趋势明显。市场人士表示，央行公开市场时隔八个月祭出正回购，现券及IRS一度小幅走高，但货币市场资金供给并未见扰动，短端品种随后有所回落，长短则仍旧维持高位，曲线进一步趋于陡峭。

他们并认为，央行货币政策并未转向，若资金仍旧宽松，正回购继续操作可能在加大。

“下午收益率波动不大，早上正回购出来后收益率上行了一波，随后短的下来了，主要是钱还是很宽松的，”上海一银行交易员称，“不过，长的还是反弹上去了”。

春节长假后中国银行间资金供给泛滥、且今年元月信贷及社会融资超预期增长等因素，终触及监管层容忍的底线。央行在公开市场再次进行正回购操作，以对冲过宽流动性，货币政策稳中偏紧基调依然延续。

上海另一银行交易员指出，正回购操作市场已有预期，”昨天(下午)市场已经搞了一波,今天兑现后冲了下又回来了。”

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，央行稳健偏紧的货币政策是基础，只要货币市场资金价格低于调控目标，比如7天持续低于4.0%，那么，未来央行正回购持续的概率加大。

此外，国开行今日招标的一年期固息增发债收益率偏低，短端下行致曲线有所增陡。而除五年期投标倍数不足2倍且收益率略高外，其他期限结果多接近预期，对应逾2倍的投标倍数，也显示本次发行整体较为平稳。

剩余期限约6.40年的固息国债130015券最新成交对应收益率 为4.46%，上日尾盘为4.44000%。中金所五年期国债期货主力合约1403 收报91.918元，较上日结算价跌0.374元，或0.41%。

**供给充裕七天回购利率加速下行**

银行间市场隔夜及七天期回购加权利率 再小跌。交易员指出，央行公开市场正回购操作量不大，且机构多有预期，对流动性影响较小，各期限资金供给仍颇为充裕。

“(正回购)没特别明显影响，资金还是挺宽的，大家对央行的态度还是有点预期，这么宽，稍微收点没多大影响。”华东一商业银行交易员称。

她并指出，目前来看，场内各个期限资金均有供给，大行多以隔夜和七天期为主，城商行和农商行等出一个月左右资金，“各个期限的钱都不难找。”

针对14天正回购3.8%的利率，是否形成资金价格的一个下限，上海一商业银行交易员指出，“不一定，央行最近操作，也是随行就市的，继续观察周四吧。”

华南一商业银行交易员业认为，央行公开市场正回购出山，并不代表政策转向，“资金实在太松了，央行应该也不是紧，还是保持适度流动性吧。”

北京时间16:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6335 2.8763 -24.28

七天 3.7642 3.8409 -7.67

14天 4.5066 4.3905 +11.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7850 2.3300 -54.50

七天 3.6900 3.4850 +20.50

14天 4.0000 4.3000 -30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.9800 -28.00

七天 3.8200 3.8700 -5.00

14天 4.6495 4.4900 +15.95

Shibor

其中:隔夜 2.6800 2.9510 -27.10

七天 3.7430 3.8790 -13.60

三个月 5.6000 5.6000 +0.00

-----------------------------------------------------------(完)

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