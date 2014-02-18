《交易视点》离岸人民币债市短期难有趋势性机会--中信证券

路透北京2月18日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，目前离岸人民币债市处在相对安全水平，但联储收缩QE规模进程可能对新兴市场造成脉冲式冲击，短期内离岸人民币债市难有趋势性机会。

在配置上，继续建议以中短久期债券为主，由于对利率上行有较好的保护作用，建议适度超配HY债券。

**叶伦延续鸽派论调，宽松政策料贯穿全年**

在首次国会听证会上，叶伦表示要保持货币政策连续性，重申缩减购债规模仍取决于劳动力市场和通胀前景，以及购债的有效性和成本。

此外，她还强调失业率跌破 6.5%门槛也不会引发加息。 叶伦指出，加息条件包括失业率、通胀以及长期通胀预期三个因素，突破其中任何一个门槛都不会自动引发加息。

根据目前美国的劳动力市场、通胀等因素，美联储仍将在长时间内维持现在极低的联邦基金利率。

**近期新兴市场金融波动加剧，但离岸人民币债券价格走势平稳**

CNH市场流动性宽松格局并未改变，CNH HIBOR隔夜利率一周下行14bp至0.85%，七天利率下行14bp至1.58%。

二级市场方面，2月份以来，中信离岸人民币债券指数平均收益率仅上行1bp至4.80%。

其中，投资级债券平均收益率下行2bp至3.41%，而低等级债券平均收益率小幅上升4bp至5.71%，高、低等级债券利差略有扩大至230bp。

**市场研判和投资策略**

虽然个别新兴市场国家货币出现大幅波动的触发因素有QE政策退出的外因，但归根结底仍是各国不同的“内因”所造成。

阿根廷由于外汇管制导致外汇储备急剧下降，而土耳其则是由于腐败问题造成政坛动荡，继而对本国货币造成冲击。因此，短期内个别国家汇率波动对离岸人民币债市的冲击有限。

我们认为，目前离岸人民币债市处在一个相对安全的水平，但考虑到年内美联储收缩 QE规模的因素，新兴市场仍可能受到脉冲式冲击，短期内离岸人民币债市难有趋势性机会。

在配置上，继续建议以中短久期债券为主，由于对利率上行有较好的保护作用，建议适度超配HY债券。

**北大方正信用分析**

该公司的优势包括： 一是由北京大学持有70%股份，实际控制人是教育部，依托北京大学的科研优势，该集团具有强大的自主研发及创新能力。

二是主营业务信息技术产业在国内具有一定优势；三是资产流动性良好，现金类资产充裕，经营活动现金流情况良好，具有较强的偿债能力。

需要关注因素有：主营业务盈利能力一般，相关业务毛利率较低；业务经营范围过广，有利降低行业集中风险，但多元化战略分散企业资源配置，影响主业的深度经营；钢铁业务受行业景气低迷影响，经营亏损。

综合考虑，北大方正的中信内部评级为C2级别，相当于国内外部评级的AA+级别。(完)