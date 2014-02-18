中国期市：正回购拖累多数品种周二呈弱势整理行情，外盘休市缺乏指引

路透北京2月18日 - 继周一工业品全线上涨后，中国央行祭出正回购，拖累期市绝大多 数品种周二呈现弱势整理行情，分析师称，另一个原因则是周一部分外盘品种因美国总统日 休市，国内投资者缺乏外盘指引，追击本轮反弹行情的多单选择离场。 除了仍在补涨的白银期货 收涨1.33%至每公斤4,412元人民币，以及油菜籽、菜 油等少数农产品期货小幅上升外，工业品期货全线小幅收弱，沪铜主力1404合约 收 跌0.59%，螺纹钢主力1405合约 收跌0.29%，橡胶小幅下滑0.15%,煤焦钢、铁矿石<D CIOcv1>全线小幅下跌。 银河期货首席宏观研究员赵先卫指出，今天正回购一出来，股指期货就有了反应，期货 市场多数品种小幅下跌，显示周一全线大涨行情可能过分反应了中国最新的信贷数据，正回 购就表明了行情似乎没有大家想象的那么乐观。 华泰长城期货资深分析师曹祥辉认为，虽然央行施行正回购，但市场资金并不缺，而周 一外盘很多品种休市，国内投资者缺乏外盘指引，部分抢反弹的多单选择落袋为安。 “今天可以说是反弹中的一个整理行情，波动幅度很小，部分抢反弹的多单离场，说明 投资者对未来行情仍不看好，”曹祥辉称。 赵先卫也指出，要说这波反弹就此结束可能还太早，但从宏观面看，两会前期市行情可 能会相对平静，不会有太大波动，除了白银的补涨行情仍将持续之外。 曹祥辉亦强调，目前国内期货仍可以定义在反弹通道中，虽然基本金属长线看空，基本 面没有改善迹象，但贵金属还有做多的机会，回调就可以继续买入。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 50,700 -0.59 176,500 黄金(au) 1406 259.10 -0.37 183,956 螺纹钢 (rb) 1405 3,428 -0.29 1,279,298 橡胶 (ru) 1405 16,140 -0.15 187,914 大商所 豆粕 (m) 1405 3,418 -0.41 1,382,476 豆油 (y) 1405 6,704 -0.06 572,224 焦炭 (j) 1405 1,336 -0.37 196,778 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,531 -0.09 572,678 棉花 (cf) 1405 19,960 -0.42 73,902 中金所 沪深300(if) 1403 2,285.0 -1.15 68,200 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 李文科; 审校 黄凯)