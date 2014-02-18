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亚洲 | 2014年 2月 18日 星期二 17:57 BJT

中国期市：正回购拖累多数品种周二呈弱势整理行情，外盘休市缺乏指引

路透北京2月18日 - 继周一工业品全线上涨后，中国央行祭出正回购，拖累期市绝大多
数品种周二呈现弱势整理行情，分析师称，另一个原因则是周一部分外盘品种因美国总统日
休市，国内投资者缺乏外盘指引，追击本轮反弹行情的多单选择离场。
    
    除了仍在补涨的白银期货 收涨1.33%至每公斤4,412元人民币，以及油菜籽、菜
油等少数农产品期货小幅上升外，工业品期货全线小幅收弱，沪铜主力1404合约 收
跌0.59%，螺纹钢主力1405合约 收跌0.29%，橡胶小幅下滑0.15%,煤焦钢、铁矿石<D
CIOcv1>全线小幅下跌。
    
    银河期货首席宏观研究员赵先卫指出，今天正回购一出来，股指期货就有了反应，期货
市场多数品种小幅下跌，显示周一全线大涨行情可能过分反应了中国最新的信贷数据，正回
购就表明了行情似乎没有大家想象的那么乐观。    
 
    华泰长城期货资深分析师曹祥辉认为，虽然央行施行正回购，但市场资金并不缺，而周
一外盘很多品种休市，国内投资者缺乏外盘指引，部分抢反弹的多单选择落袋为安。
    
    “今天可以说是反弹中的一个整理行情，波动幅度很小，部分抢反弹的多单离场，说明
投资者对未来行情仍不看好，”曹祥辉称。
    
    赵先卫也指出，要说这波反弹就此结束可能还太早，但从宏观面看，两会前期市行情可
能会相对平静，不会有太大波动，除了白银的补涨行情仍将持续之外。
    
    曹祥辉亦强调，目前国内期货仍可以定义在反弹通道中，虽然基本金属长线看空，基本
面没有改善迹象，但贵金属还有做多的机会，回调就可以继续买入。
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                              
                                                            
   交易所  品种             合约      最新       涨跌幅%     持仓量(手)
   上期所  沪铜(cu)         1404       50,700       -0.59        176,500 
           黄金(au)         1406       259.10       -0.37        183,956 
           螺纹钢 (rb)      1405        3,428       -0.29      1,279,298 
           橡胶 (ru)        1405       16,140       -0.15        187,914 
   大商所  豆粕 (m)         1405        3,418       -0.41      1,382,476 
           豆油 (y)         1405        6,704       -0.06        572,224 
           焦炭 (j)         1405        1,336       -0.37        196,778 
   郑商所  白糖 (sr)        1405        4,531       -0.09        572,678 
           棉花 (cf)        1405       19,960       -0.42         73,902 
   中金所  沪深300(if)      1403      2,285.0       -1.15         68,200 
                                                            
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报价单
 位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
   

 (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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