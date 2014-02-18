路透伦敦2月18日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：继续在支撑位1.3700和阻力位1.3735之间的阻力区域内盘整。若突破阻力位1.3735，未来有可能升向1.3810。考虑到乖离率的移动平均值(MACD)与价格走势间的背离，不能排除向上升通道底部进一步盘整(或者说回落)的可能性。若欧元/美元跌破紫色上升通道的底部和支撑位1.3650，未来走势前景将偏中性；若是跌穿低点1.3560，短期走势可能再度偏空。
英镑/美元：周一在触及阻力位1.6820后下跌，但接近上周涨势23.6%费波纳奇回档位的1.6695提供了支撑。如果多方力量足以重拾动能，并突破1.6820的阻力位，预计英镑/美元将会升向下道目标位1.6885。MACD在多头区域且在触发线下方，因此英镑/美元也有可能继续回落。在日线图上，在突破1.6630的障碍位置后，较长期上涨趋势已经恢复。
欧元/日圆：突破尚未得到确认的“逆头肩”形态的颈线后，当前正升向141.25的阻力位。若突破该位置，或将确认该形态，并推助欧元/日圆继续涨向144.35的障碍位，这是1月29日-2月4日间偏空走势的161.8%费波纳奇扩展位。未来若跌破139.15，或暗示前述形态的形成不及我们预期的那么确定，因此走势前景将再度偏空。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3720 1.3706 +0.10 -0.18 1.3745
美元/日圆 102.43 101.92 +0.50 -2.73 105.30
欧元/日圆 140.54 139.68 +0.62 -2.83 144.63
美元/瑞郎 0.8910 0.8914 -0.04 -0.20 0.8928
英镑/美元 1.6684 1.6713 -0.17 +0.77 1.6556
美元/加元 1.0964 1.0960 +0.04 +3.24 1.0620
澳元/美元 0.9006 0.9031 -0.28 +1.04 0.8913
新西兰元/美元 0.8312 0.8361 -0.59 +1.29 0.8206
欧元/瑞郎 1.2228 1.2218 +0.08 -0.35 1.2271
欧元/英镑 0.8221 0.8202 +0.23 -0.92 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9095 8.8400 +0.79 +0.70 8.8474
美元/挪威克朗 6.0653 6.0776 -0.20 -0.02 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦; 审校 白云)