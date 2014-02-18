《分析师观点》台湾主计处上修2014年GDP预估，经济复苏前景乐观

路透台北2月18日 - 台湾主计总处周二宣布，2013年第四季经济成长率为2.95%，较1月底时概估的2.92%为高，而2014年经济成长率预估则调高至2.82%，先前的预估为2.59%。

此外，主计总处也表示，2014年通膨率预估为1.07%(前估为1.21%)，至于2013年经济成长率为2.11%(概估值为2.19%)。

最新预估 上次预估(2013.11月)

*2014年GDP年增率 2.82 2.59

*2014年CPI年增率 1.07 1.21

*2014年出口年变动率 3.33 3.07

*2014年进口年变动率 3.95 3.82

*2014年民间消费年变动率 2.44 1.72

*2014年民间投资年变动率 4.39 4.37

**分析师评论**

--渣打国际商业银行首席经济分析师 符铭财：

台湾第四季GDP预估与巿场预期非常接近，亦稍高于较早前的估值，而这亦是过去四季中最快的成长速度。更重要的是，数字较经季节调整后的成长率(saar)高7%，展现出自2011年第一季以来最大的成长动力，同时证明在出口成长及固定资本投资上升的推动下，经济已经重拾成长动力。

台湾政府对今年经济成长表现转趋乐观，并上修今年的经济成长预测，渣打相信今年台湾的总体经济成长亦将回升至3.9%。渣打在农历年前发表的研究报告便指出，除了全球经济回温及对科技产品的需求回暖外，年底的七合一选举将促使政府增加公部门支出及投资，以在选举前增加民众信心，这将成为今年经济成长的一大助力。

--国泰金控经研处分析师 陈钦奇：

尽管主计处上修今年GDP估值至2.82%，但距离我们预估的2.93%仍有一小段差距，不过很明显的是今年台湾经济成长率已往3%的方向走，包括民间消费信心上扬、市场乐观看待劳动薪资调动及投资股市动能仍在，对内需将会有所支撑。至于出口表现也将随美国跟欧元区经济复苏呈现正面态势，比较令人担心的是新兴市场经济，不过对全球经济复苏不致产生反转的影响，整体而言，今年台湾经济向上趋势趋于明显。

--兆丰金融集团总经分析师 李志安：

主计处略有上修今年GDP预估值，致今年GDP预估略优于我们预期，目前美国、欧洲经济都变好，而中国微幅下修GDP预估但应不致于跌破7.5%的年增幅，料今年台湾经济仍可望缓步复苏。

去年主计处下修GDP预估值幅度过大，造成估值有上修空间。目前主计处的GDP估值尚未纳入美国第一季冰风暴的恶劣天候所衍生后的经济成长隐忧，加以美国科技业库存去化问题也将影响电子业2-4月出口表现，此皆成GDP预估的隐忧所在。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周二收高0.43%，报8,556.23点。

--台币兑美元 周二收跌5.4分报30.339。

--台湾指标五年期公债103/4期 殖利率周二收高1.15基点，报1.0845%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连十季度维持利率不变。