《交易视点》中国转债仍将正面表现，然须逐步锁定获利--中金

路透北京2月18日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，转债未来两周表现仍略偏正面，但增持阶段正在过去，应将关注点转向逐步锁定获利。

时点上，由于预期过于一致，建议在两会前逢高兑现部分获利。鉴于股市超预期调整的风险还不大，中期看仍可以对转债市场保持一定的参与度。

**转债反弹逻辑仍在，空间暂不可高估**

“一月仍徘徊，二月有期待”判断的背后逻辑在于对流动性和股市情绪的判断。2 月份“有期待”的理由在于IPO空窗期、节后资金面预期好转及资金回流、两会前维稳和改革预期。

股市运行逻辑还难有本质改变。主导股市波动的驱动力不是基本面，而是流动性预期和情绪，操作策略无法不“短视”，逆向思维更有效。

反弹逻辑仍在，空间暂不过高估计，仍可能是趋势性不强的结构市。而两会之后股市可能的风险点：1、过于一致的预期。2、IPO重启时间和节奏。3、两会过后的货币政策和经济走势。

**中期经济增长和流动性均存隐忧**

如何理解近期杂乱的经济数据？经济增长和流动性方面在中期均存在隐忧。1月份经济数据受到春节能因素的干扰，在解读过程中需要倍加谨慎，并结合1-2月合并数据加以观察。

增长方面，总体方向不明，PMI数据给出的信号不理想，中下游企业景气度较低，进出口数据蕴含结构改善信号。

信贷、社融增长依然较快，短期有助于经济稳定，但后续“非标”清理对经济增长的隐忧无法证伪。

海内外不确定性等导致央行近期采取观望态度，但社融总量创出单月新高，委贷等占比仍较高，期待央行转向宽松仍较难。

流动性方面，近期的流动性宽松将在3月份后面临一定的挑战。M1增速仅为1.2%主要源于春节因素， 包括企业在节前向居民支付奖金以及企业活期存款转为通知存款或理财，不应过度解读。通胀仍不是关注的重点。

**3月中旬后债底推升债性转债上涨的逻辑将受考验**

债底角度看，短期有望继续小幅提升，但3月中旬之后随着纯债市场供给加大且流动性边际上弱化，债底推升债性转债上涨的逻辑将受到考验。

而近期转债估值作为情绪指标，也受到流动性和股市预期提振，出现一定幅度的扩张。

不过，由于投资者还没有形成股市持续上涨预期，交易所回购利率未来仍可能面临中枢上移、IPO 重启等扰动，转债估值继续扩张空间有限。

**转债策略**

转债操作策略上，我们对转债未来两周表现仍略偏正面，但增持阶段正在过去，在上涨过程中应将关注点转向逐步锁定获利。

在个券机会得到充分演绎之后，仓位的重要性再次提升。时点上，由于预期过于一致，建议在两会前逢高兑现部分获利。

鉴于股市超预期调整的风险还不大，中期看仍可以对转债市场保持一定的参与度。

个券方面，小盘题材转债充分演绎后，大盘转债弹性不足，传统周期转债受制于正股， 个券精彩程度将下降。

仍建议重点持有平安、民生、重工、电力、隧道、华天、同仁、中鼎等转债。

边际上，“赚该赚的钱”，上周建议减持东华等转债。两会题材的重工、追涨力量关注品种（电力、隧道、深机等）、民生（转股价修正）等表现将稍好，而歌华、博汇等转债价格已经到位。(完)