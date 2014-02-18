更新版 1-台湾经济：今年经济成长率上调至2.82%，出口较弱但乐观看待民间消费

* 主计总处调高2014年GDP预估至2.82%，通膨率温和

* 出口成长连三年不及全球贸易量成长，与中国产业竞争白热化所致

* 民间消费有望升温回到三年来高位 (新增分析师和官员评论)

记者 高洁如

路透台北2月18日 - 台湾主计总处周二上调2014年经济成长率至2.82%，通膨温和。尽管出口的成长率不及全球的平均成长率，但主计总处乐观看待今年民间消费支出，有望升达三年来高位。

随着国际预测机构看好今年全球经济成长率，主计总处也在去年8月后首次调高2014年GDP成长率。不过台湾出口依旧疲弱，本次仅小幅上调至年增3.33%。另外，在政府多次呼吁企业加薪获初步回响后，主计总处因此乐观看待今年民间消费，年增率有望抵三年来新高。

主计总处处长蔡鸿坤说，〞今年全球经济成长率有3.3% 台湾(预估)却只有2.8%，将是连续三年不如全球。〞

环球透视机构(Global Insight)2月最新资料显示，预估2014年全球的经济成长率达3.3%，为近四年来的新高；其中先进经济体成长略为上修0.1个百分点至2.1%、新兴经济体成长下修至5.1%。

蔡鸿坤表示，若以看去年第四季调经济成长折成年率(SAAR)为7.27%、今年首季预估又只下到1.07%，可见经济成长的步调并不是一直地强劲下去，常有昙花一现，〞所以软性扩张还是适用在目前的经济复苏，〞蔡鸿坤说。

国泰金控经研处分析师陈钦奇则表示，尽管主计处上修今年GDP估值至2.82%，但距离国泰金的预估的2.93%仍有一小段差距，不过很明显的是今年台湾经济成长率已往3%的方向走，包括民间消费信心上扬、市场乐观看待劳动薪资调动及投资股市动能仍在，对内需将会有所支撑。

陈钦奇也说，台湾的出口虽可随成熟国家回温，但比较令人担心的是新兴市场经济，不过对全球经济复苏不致产生反转的影响。

**出口有隐忧**

主计总处科长高志祥则表示，虽然本次上修了今年出口金额至年增3.3%，但是却不及IMF(国际货币基金)预估全球贸易量的成长4.5%，这也是连续三年台湾的出口成长不及全球贸易量的成长。

他说，〞近年来中国产业扶植自有产业，以价格当武器，和台湾产业的竞合关系有所变化，是台湾出口近年疲弱的主因。〞

他也说，除了各方已知道中国大力扶植的面板产业之外，例如中国近年也积极的在低价手机方面，在供应链下功夫，低价手机整个零组件供应链已非过往主要自台厂进口，而是以自制为主。

高志祥也表示，中国1月出口表现颇佳、达二位数的成长，反观台湾1月出口相对疲弱，这中间固然有基期不同的因素，但随着两岸产业由合作转为竞争，这也使得两岸的出口表现将有脱钩的现象。

台湾1月出口金额较上年同期减5.3%，远逊于市场预估成长0.45%，这主要因为农历春节的工作天数较去年同期为少所致。财政部仍然预估，1-2月的出口金额相较去年同期有望呈现正成长。

中国1月出口同比增长10.6%，进口增长10.0%，分别远高于路透调查预估中值2%和3%，其中进口增速更创出六个月新高。

而为了提振经济成长表现，台湾政府希望能扩大签署自由贸易协订，以排除关税障碍。马英九总统也多次强调，希望本周五开议的立法院能够在本会期顺利通过两岸服务贸易协议。

台湾国家发展委员会主委管中闵上周表示，将落实自由经济示范区、推动创新创业以及改变输出策略来提振台湾经济。

**看好民间消费**

至于民间消费方面，则是本次主计总处调高2014年经济成长率的主要原因。

主计总处处长蔡鸿坤则表示，今年财富效果和所得效果对民消有正面的贡献。财富效果部分，目前台股在8,500点左右，是还不错的水准；所得效果方面，在就业人数这里这些年新增21万人，虽然质实薪资成长率不明显，但总的薪资报酬仍然在上升。

高志祥则表示，去年前三季上市公司的营业利益较同期明显增加五成，而为了因应中国产业崛起，不少台湾的领导厂商为留才，纷纷祭出加薪的手段，也有不少企业大幅招聘人力的消息，这对今年的民间消费都有正面的贡献。

此外，高志祥也说，去年底有不少进口车平价促销，引发出一波的换车潮，也贡献不少消费。此外也有不少廉价航空入市、或以台湾为中转地，祭出便宜的机票抢市，也有望促进今年的民间消费。

主计总处资料显示，去年前三季上市柜公司税后净8,498亿台币，较前年同期的5,515亿，大增54.1%，这主要来自原物价格下跌、以及日圆贬值企业购买更便宜的机器设备致营利增加所致。

主计总处预估2014年民间消费成长至2.44%，为三年新高。不过蔡鸿坤说，〞回到2.4%也不是很好的成绩，只是回到先前应有的水准而已。〞

资料显示，2010年民间消费年增率达3.96%、2011年为3.10%，2012-2013年则分别为1.62%及1.77%。

以下为主计总处本次对2014年经济成长率最新预估：

最新预估 上次预估(2013.11月)

*2014年GDP年增率 2.82 2.59

*2014年CPI年增率 1.07 1.21

*2014年出口年变动率 3.33 3.07

*2014年进口年变动率 3.95 3.82

*2014年民间消费年变动率 2.44 1.72