表格：英国1月CPI年增率降至1.9%，创2009年11月以来最低

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透伦敦2月18日 - 英国统计局周二公布：
* 英国1月CPI较前月下滑0.6%，较上年同期上升1.9%(预估为按年升2.0%)，为2009年11月来最低
* 英国1月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.3%，较上年同期增长2.8%(预估为增长2.7%)
* 英国12月房价较上年同期上涨5.5%，伦敦地区较上年同期上涨12.3%，为2010年8月以来最大涨幅
以下为详细数据：
1月 12月 预估
CPI(HICP)
较前月% -0.6 0.4 -0.5
较上年同期% 1.9* 2.0 2.0
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% -0.9 0.1
较上年同期% 1.6** 1.7
零售物价指数(RPI)
较前月% -0.3 0.5 -0.4
较上年同期% 2.8 2.7 2.7
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% -0.4 0.5 -0.5
较上年同期% 2.8 2.8 2.7
* CPI按年增幅为2009年11月以来最小
** 核心CPI按年增幅为2009年6月以来最小(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选