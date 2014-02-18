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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 17:42 BJT

表格：英国1月CPI年增率降至1.9%，创2009年11月以来最低

路透伦敦2月18日 - 英国统计局周二公布：

* 英国1月CPI较前月下滑0.6%，较上年同期上升1.9%(预估为按年升2.0%)，为2009年11月来最低

* 英国1月零售物价指数(RPI)较前月下滑0.3%，较上年同期增长2.8%(预估为增长2.7%)

* 英国12月房价较上年同期上涨5.5%，伦敦地区较上年同期上涨12.3%，为2010年8月以来最大涨幅

以下为详细数据：

1月 12月 预估

CPI(HICP)

较前月% -0.6 0.4 -0.5

较上年同期%　　　 1.9* 2.0 2.0

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.9 0.1

较上年同期% 1.6** 1.7

零售物价指数(RPI)

较前月% -0.3 0.5 -0.4

较上年同期%　　　 2.8 2.7 2.7

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% -0.4 0.5 -0.5

较上年同期%　 2.8 2.8 2.7

* CPI按年增幅为2009年11月以来最小

** 核心CPI按年增幅为2009年6月以来最小(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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