更新版 1-台湾货币市场：短率持稳底部，回笼资金重新寻求去路

* 市况偏松令短率持于底部

* 资金重新寻求出处

* 票券商开始调度跨月资金 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周二大致持于底部。银行资金调度人士指出，回流银行体系的资金已逐渐接近尾声，资调人士忙于为回笼资金重新寻找出路，所幸央行冲销力道不弱，银行闲置资金不致过多，余钱则陆续回补月初开出的负数。

货币市场人士指出，本月市场资金需求不大，银行多数呈宽松状态，近来标售的一年期存单利率再度走低，证明市场游资充沛，令年后回到底部的利率没有弹升可能。

“市场没有缺钱这档事，借钱也只是为了央行存单到期可以续作。”一位本地银行资调人士称。

市场人士预期，2月底因没有特殊紧缩因素，预料不会重现过年前的紧俏市况，市场宽松的状态可望一路延续至本提存期底。不过央行近来冲销力道不弱，让市场吃了定心丸，不必为资金去路发愁。

至上日为止，台湾央行农历年后存单发行余额增加了780.4亿台币。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，周一通货回笼约107.17亿台币，年后累计回笼约2,228.99亿台币，回笼渐缓和且近尾声，累计发行数续降至约1.76兆(万亿)。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收盘价为0.386%；今日成交区间在0.295-0.405%，上日则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交在0.380-0.420%，上日区间在0.380-0.500%。

**短票利率往区间低位集中**

短票市场方面，大型票券商资调人士表示，今日资金缺口不大，银行买气仍高，缺口很快即弥平，利率则略略往低位靠拢。由于本月发票不多，调度难度不高，票券商逐渐将重心转往下月的资金调度，以因应3月发票量趋于正常及季底的可能效应。

〞现在短票跟拆款都以跨月优先，因为下个月是季底，资金调度难度可能比较高。〞一位票券商交易员说。

另一名市场资金调度人士指出，2月因短票发行量不大，多数以续作为主，银行端也抗拒进一步调降利率，料在2月底前短票利率底部即在0.60%，不至于跌破。

大型票券商指出，今日30天期短票利率区间主要在0.60%，0.61%成交渐少，上日在0.60-0.61%。

台湾央行今日共发行961.5亿台币存单，相较存单到期金额881.5亿台币，存单发行余额增80亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)1,653.7亿台币，其他交易日落点分别为周三587亿、周四3,393.5亿、周五3,599亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负152亿台币，累计超额准备为负2,740亿、加计前期1%的超额准备为698亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持平。市场交易人士认为，尽管投信端资金稍显多缺不一，不过目前整体市场资金仍略偏松，RP成交利率续处既有区间。

他们并指出，今日投信端资金多缺不一的情形较为明显，RP市场成交多以到期续作为主，新券承作需求略有减少。

〞投信资金有的多、有的缺，要券电话没有上周多。〞一位证券商交易员说。

此外，一位票券RP交易员指出，近期银行端资金仍偏松，资金调度多以向银行拆借为主，而RP市场交投持稳，成交利率大致持平于上日。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天公司债RP利率主要交投在0.65-0.67%，大致与上日相同。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，也和上日相同。