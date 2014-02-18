《交易视点》中国债市近忧不足，远虑得防--中金

路透北京2月18日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，流动性短期内问题不大，行情可能还会持续一段时间，但预计3月开始，无论利率债还是信用债净增量都将明显上升。

从操作节奏上，短线或仍有一定追涨空间，但不宜大资金操作，投资者2月可逐步平仓获利，等待后续经济数据以及非标业务的进展状况以进一步明朗央行货币政策取向后再择机入场。

**信贷和非标增长超过预期，但有合理成分**

央行周末公布了1月份的货币信贷以及社会融资总量数据，信贷和非标增长超过此前市场预期。但我们认为其仍有合理成分。剔除季节性因素来看，无论贷款还是社融，1月份的增量和增速都不算夸张。

高利率环境下，社融和M2的趋势项环比增速仍下滑，同比也有一定幅度下降。但从社融的分项来看，非标业务仍扩张较快。

在非标增速较高的情况下，央行仍会比较谨慎对待流动性环境。虽然部分非标业务占比较高的银行开始对部分非标业务形式转向谨慎，但非标业务的创新也在延续。未来央行和银行的非标业务之间仍有较多博弈。货币政策转向放松尚未看到触发诱因。

**流动性虽无近忧，但有远虑**

一月份以来债市的行情主要是流动性修复和驱动行情，流动性虽无近忧，但有远虑。我们认为资金面的宽松仍有反复，尤其是3月份后季节性因素也并不支撑流动性。

近期收益率尤其是高收益信用债收益率下行较快，我们认为流动性短期内问题不大，行情可能还会持续一段时间，但收益率下行以及市场转好的情况下，供给也会开始逐步释放，无论利率债还是信用债，我们预计从3月份开始，净增量都将明显上升。

从操作节奏上，短线来看，或者仍有一定追涨空间，但可能不适宜大资金操作，我们认为投资者仍可以在2月份逐步选择平仓获利，等待后续经济数据以及非标业务的进展状况以进一步明朗央行货币政策取向后再择机入场。

**信用扩张 “意料之外，情理之中”**

1月新增贷款和社会融资规模均超出市场预期。1月份贷款增量达到1.32万亿，比市场预期高出2000亿以上，而社会融资量更是达到创新高的2.58万亿，大幅超出市场预期。虽然信用扩张规模意料之外，但我们认为其仍有合理成分。

1月份贷款规模略超市场预期，处于近三年来单月贷款增量的新高。但贷款规模的反弹建立在去年四季度银行压缩信贷规模的基础上，尤其是去年11月和12月，银行明显压缩了中长期贷款规模。

因此银行在1月份集中释放了去年年底积压的中长期贷款项目，导致无论是居民还是企业中长期贷款都出现了明显的反弹。

从环比数据看，去年12月贷款余额环比是11年以来最低的，因此今年1月环比偏高也并不难理解。如果从3个月移动平均的角度来观察贷款的增量，则目前在8000亿附近，仍未明显超过近几年年初的水平。

此外，贷款规模的增长需要考虑余额基数的提高。做一个简单的测算，目前市场预期今年货币目标增速仍然保持13%，而考虑到表外融资的增长将放缓，表内贷款增量保持在与去年14%的增速接近应该是一个基本合理的假设。

但由于去年年末贷款余额已经达到71.8万亿，14%的增速对应的全年新增贷款将达到10万亿。即使按照13.5%的增速，对应的贷款新增量也有9.7万亿。而按照往年规律，1月份增量平均占到全年增量的13.5%左右。因此今年1月份贷款增量占全年的占比仍未明显偏离历史的平均水平。

高利率环境下，社融和M2的趋势项环比增速仍下滑，同比也有一定幅度下降。我们在年度策略报告中提到，较高的融资利率会压缩企业的融资意愿，例如企业在高利率环境下不太愿意发债，这会导致社会融资总量趋势项环比放缓。

从1月份数据来看，社融和M2的趋势项环比仍有一定回落，对应的是同比增速下降。1月份社会融资和M2的同比均回落0.4个百分点左右，分别降至17.2%和13.2%。考虑到社融和M2的高基数效应，未来几个月，社融和M2的余额增速仍有下行空间。

不过社融和M2的余额增速回落既在市场的预期之中，也在货币当局的预期之中，因此在判断信用扩张是否超预期时，环比会比同比更为重要。近期货币市场和债券市场利率都有一定幅度下行，可能重新增强企业的融资意愿，需要关注未来一两个月社融和M2的趋势项环比是否会企稳反弹。

**非标还是飚**

从信用整体扩张来看，并不算超预期，但非标的增长仍偏快。上述提到，无论贷款还是社融，1月份的增量和增速都不算夸张。但从社融的分项来看，非标业务仍扩张较快。

委托贷款和信托贷款的增量合计超过5000亿，继续反弹。尤其是委托贷款增长近4000亿，创历史新高。由于委托贷款更多是券商资管和基金子公司通道业务的载体，这表明非标业务的扩张仍偏快。

从历史数据来看，委托贷款和信托贷款等非标业务没有明显的季节性，其回升反映了背后的融资需求依然偏强。例如1、2月份一二线城市的土地出让金规模依然较大，显示房地产企业在一二线城市的开发投资意愿较强。由于银行预期后续会有针对非标的限制性政策，也不排除部分银行提前冲量。

此外，去年非标业务较少的中小银行，出于利润考核的压力，今年都有动力增加非标业务量。与信贷受额度控制不同，央行对非标业务的调控能力相对弱一些，只能通过资金松紧和资金价格来进行间接的调节。

最新的四季度货币政策报告中也提到：“在市场深化和金融创新快速发展的背景下，流动性闸门的调控和引导作用更加重要。”在非标增速较高的情况下，央行仍会比较谨慎对待流动性环境。

虽然部分非标业务占比较高的银行开始对部分非标业务形式转向谨慎，但非标业务的创新也在延续。未来央行和银行的非标业务之间仍有较多博弈。货币政策转向放松尚未看到触发诱因。(完)