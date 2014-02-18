CNH动态：人民币即期跟随境内走低，央行重启正回购推低远汇

路透香港2月18日 - 离岸人民币即期汇价 周二跟随境内人民币走低。而央行收紧银根的态度未变，则令对于流动性变动敏感的人民币远期外汇下跌。
中国公开市场今日进行480亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.8%。业内人士表示，仅从今日正回购操作规模及期限来看，倾向认为这仅是央行在流动性过度泛滥时的平滑之举，并不说明货币政策基调已有改变。中国银行间市场今日隔夜及七天期回购加权利率 再小跌。
交易员亦提到，上海自贸区启动跨境人民币支付业务，亦令市场预测随着沪自贸区发展离岸业务，可能会令香港资金池波动较大，亦推助美元／人民币远汇点子扩大.
本地时间下午5:47时，离岸人民币 报6.0375，上日尾盘约在6.0350，盘中区间在6.0350-6.0389；境内外价差为297点，仍相对较濶。
同时间，离岸美元／人民币一年期远汇升水 报590/600，较上日的580略高。不过，短期流动性没有太大改变，仍相当宽松，经纪商报价的离岸人民币银行间同业拆息 中隔夜品种 报0.90/1.05%；CNH HIBOR 隔夜利率定盘价0.93444%，上日在0.85500%。
中国国内媒体财新网报导，上海自由贸易区启动跨境人民币支付业务。凡取得互联网支付业务许可的在沪支付机构，均可从事跨境人民币支付业务，央行对此实行事后备案和负面清单管理。
境内人民币 今日收贬0.05%至6.0673，盘间仍有大行购汇抬升美元价格。交易人士表示，央行重启正回购也说明资金还在保持流入，与近期客盘偏向结汇相符。
中国银行最新发布的去年第四季度跨境人民币指数（CRI）为228点，较去年同期上升82点，增长达56%，涨幅创历史新高；较上季度上升38点，升幅为20%。显示境内外客户在跨境及离岸交易中使用人民币的活跃度快速提高。
人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 报6.1060/6.1085，上日报6.1045。（完）
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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)