德国数据：新兴市场和中国成长疑虑拖累ZEW指数--经济学家

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透德国曼海姆2月18日 - ZEW经济学家Michael Schroeder周二表示，对于新兴市场资本进出的不确定性，再加上对于中国未来成长的疑虑，使得2月德国投资人和分析师信心下滑。
“有许多的新因素使经济周期变得更加不确定。其中之一就是进出新兴经济体的资本流动，该因素也造成股市震荡，”Schroeder向记者表示。
他指出，德国宪政法庭决定将关于欧洲央行买债计划的裁决转交给欧洲法院，也增添的不确定性。
“专家变得较为审慎。这是对未来较为中性的评估。因此该指数并不算悲观，而是存在不确定感。人们对德国经济成长不像四周前那么确定，”他说。
ZEW月度德国投资人和分析师信心调查在2月意外下滑。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选