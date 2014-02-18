德国数据：新兴市场和中国成长疑虑拖累ZEW指数--经济学家

路透德国曼海姆2月18日 - ZEW经济学家Michael Schroeder周二表示，对于新兴市场资本进出的不确定性，再加上对于中国未来成长的疑虑，使得2月德国投资人和分析师信心下滑。

“有许多的新因素使经济周期变得更加不确定。其中之一就是进出新兴经济体的资本流动，该因素也造成股市震荡，”Schroeder向记者表示。

他指出，德国宪政法庭决定将关于欧洲央行买债计划的裁决转交给欧洲法院，也增添的不确定性。

“专家变得较为审慎。这是对未来较为中性的评估。因此该指数并不算悲观，而是存在不确定感。人们对德国经济成长不像四周前那么确定，”他说。