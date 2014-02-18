欧洲汇市：英镑兑美元下跌，此前英国通胀数据低于央行目标

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
英国1月消费者物价指数(CPI)年增率降至1.9%，创2009年11月以来最低。路透访问的分析师原预估为按年升2.0%。
自英国央行上周将今年经济增长率预估从2.8%上调至3.4%以来，英镑获得提振。
“数据给英国央行带来一些支持，以维持2015年中期收紧政策的时间表，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson表示。“这让市场不那么容易预期提前升息。”
Robson表示，预计到第一季末，英镑将触及1.69美元，不过他补充道，“英镑到逾1.70美元左右的走势将相当艰难。”(完)
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路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3