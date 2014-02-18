欧洲汇市：英镑兑美元下跌，此前英国通胀数据低于央行目标

英国1月消费者物价指数(CPI)年增率降至1.9%，创2009年11月以来最低。路透访问的分析师原预估为按年升2.0%。

自英国央行上周将今年经济增长率预估从2.8%上调至3.4%以来，英镑获得提振。

“数据给英国央行带来一些支持，以维持2015年中期收紧政策的时间表，”苏格兰皇家银行策略师Paul Robson表示。“这让市场不那么容易预期提前升息。”

Robson表示，预计到第一季末，英镑将触及1.69美元，不过他补充道，“英镑到逾1.70美元左右的走势将相当艰难。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价