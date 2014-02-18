重温稿-中国经济：2014年工业增加值增长目标定为9.5%左右，追求提质增效--工信部

* 今年中国工业增加值增长目标9.5%左右--工信部

* 立足于追求提质增效

* 继续化解产能过剩，严控产能增加

路透北京2月18日 - 中国2014年规模以上工业增加值增长目标较上年下调至9.5%左右，亦稍低于去年的实际增速，工业和信息化部对此表示，工业经济应更立足于追求提质增效。

工信部副部长毛伟明周二在国新办发布会上称，当前中国经济尤其是工业经济正处于结构调整的转型期，增长速度的换挡期，短时间出现速度一定幅度的回落是正常的。

“在这里我更需要强调的是，速度只是一个数量概念，我们更看重的是发展质量，只有发展质量提升了，我们才能实现真正有效益的、高质量的发展速度。”毛伟明表示。

中国规模以上工业增加值同比增速在2010年达到15.7%的高位后，逐年回落，去年增长9.7%，略低于10%左右的目标。

毛伟明表示，工信部希望地区和企业把工作重点更多地放到转型升级、结构调整、提质增效上来。而要完成实实在在的、高质量的9.5%，还是存在一定难度。

今年伊始，在不单以GDP论英雄之下，调降经济增速目标已成为各省市的主基调。相比2013年，今年明确国内生产总值(GDP)增速目标的28个省份大部分微降了预期目标，专家认为这是地方政府权衡经济发展与要素资源制约后做出的主动调控，为转方式、调结构留出了必要空间。

工信部在其发布会新闻稿中并预计，今年电信业、软件和信息技术服务业收入分别同比增长8%和20%。

工信部表示，今年要培育新的需求增长点，保持工业平稳运行，并着力抓好化解产能严重过剩工作。引导鼓励企业兼并重组，加快淘汰落后产能，提前一年完成“十二五”（2011-2015）淘汰任务。

**化解过剩产能**

在化解过剩产能方面，工信部副部长毛伟明表示，今年将严格控制产能的增加，在2017年以前，对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船五大行业不再新增任何产能；实施加严的界定标准，对环保、能耗、安全实施更加严格的标准。

同时要加快实施兼并重组，并加快企业“走出去”的步伐，如中国-东盟自由贸易区、中非和中拉的经济合作区，使更多有竞争力的产能能够到国际上去。

去年10月，国务院已出台指导意见称，要坚决遏制产能盲目扩张，严禁建设新增产能项目，分类妥善处理在建违规项目，尤其针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。

而中央经济工作会议中布置2014年工作安排的第二条就是大力调整产业结构，要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展，坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。

而在信息消费上，工信部总工程师、发言人张峰表示，今年将重点抓好三项工作：全面开展国家信息消费试点城市建设；组织实施信息基础设施演进升级，加快4G网络商用进程；并鼓励国产智能终端产品和新型信息服务创新发展，带动产业结构转型升级。