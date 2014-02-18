更新版 1-英国数据：1月消费者通胀率四年来首次跌至央行目标下方

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
剔除食品、能源、酒类和烟草的1月核心CPI较上年同期上涨1.6%，为2009年6月以来最小增幅。
1月CPI较前月下跌0.6%，反映出季节性折扣的影响。
核心生产者物价指数(PPI)上涨1.2%，为2012年5月以来最高按年增幅，不过该数字有可能会开始放缓，因制造商原材料成本出现2009年9月以来最高按年降幅。
英国国家统计局周二还表示，英国住房数据在截至12月的一年内上涨了5.5%，高于11月时的增长5.4%。
英国央行上月停止了一项旨在刺激抵押贷款的计划，并强调在对房地产泡沫存在担忧情绪的情况下，将密切关注住房市场。(完) (编译 郑茵/洪曦; 审校 王冠中)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3