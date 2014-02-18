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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 19:29 BJT

更新版 1-英国数据：1月消费者通胀率四年来首次跌至央行目标下方

剔除食品、能源、酒类和烟草的1月核心CPI较上年同期上涨1.6%，为2009年6月以来最小增幅。

1月CPI较前月下跌0.6%，反映出季节性折扣的影响。

核心生产者物价指数(PPI)上涨1.2%，为2012年5月以来最高按年增幅，不过该数字有可能会开始放缓，因制造商原材料成本出现2009年9月以来最高按年降幅。

英国国家统计局周二还表示，英国住房数据在截至12月的一年内上涨了5.5%，高于11月时的增长5.4%。

英国央行上月停止了一项旨在刺激抵押贷款的计划，并强调在对房地产泡沫存在担忧情绪的情况下，将密切关注住房市场。(完) (编译 郑茵/洪曦; 审校 王冠中)
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