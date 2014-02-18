欧洲金融：只要有必要，欧洲央行将维持宽松货币政策--执委普雷特

标题新闻：俄能源部长称与委内瑞拉油长讨论了油市，拟与沙特油长会晤，5月24日前将明确减产立场
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透葡萄牙卡斯凯什2月18日 - 欧洲央行执委普雷特周二表示，只要有必要，欧洲央行将维持宽松货币政策。
“我们说只要我们觉得有需要就会维持宽松货币政策，我们是认真的，”普雷特在里斯本附近的卡斯凯什一项会议上表示。
普雷特亦称，葡萄牙经济调整的努力“让人印象深刻，也让我们惊艳”。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。