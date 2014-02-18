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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 20:14 BJT

欧洲金融：只要有必要，欧洲央行将维持宽松货币政策--执委普雷特

路透葡萄牙卡斯凯什2月18日 - 欧洲央行执委普雷特周二表示，只要有必要，欧洲央行将维持宽松货币政策。

“我们说只要我们觉得有需要就会维持宽松货币政策，我们是认真的，”普雷特在里斯本附近的卡斯凯什一项会议上表示。

普雷特亦称，葡萄牙经济调整的努力“让人印象深刻，也让我们惊艳”。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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