欧元区经济：继续积极实施改革，经济成长将带来惊喜--央行执委普雷特

路透里斯本2月18日 - 欧洲央行执委普雷特周二表示，央行在稳定欧元区的过程中起到了关键作用，但政府应继续实施改革，以便让欧元区经济成长“带来惊喜”。

他在里斯本表示，目前葡萄牙经济显示出企稳迹象，国内银行业正开始将欧洲央行宽松刺激政策的效果传导给企业和家庭。

他补充说，央行的直接货币交易(OMT)购债计划已被证明在压低受困国家主权债收益率和改善融资环境方面，是“极为有效的工具”。

“欧洲央行在稳定欧元区经济的过程中处于核心地位，”普雷特在书面讲话中说。

“展望未来，所有欧元区决策者的任务是确保信心的改善能够得到实际结果的印证，”他补充说。

“如果能够以积极的态度实施结构性改革，并加大改革力度，看来未来几年经济成长将会带来惊喜。”(完)