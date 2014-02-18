欧元区经济：继续积极实施改革，经济成长将带来惊喜--央行执委普雷特

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透里斯本2月18日 - 欧洲央行执委普雷特周二表示，央行在稳定欧元区的过程中起到了关键作用，但政府应继续实施改革，以便让欧元区经济成长“带来惊喜”。
他在里斯本表示，目前葡萄牙经济显示出企稳迹象，国内银行业正开始将欧洲央行宽松刺激政策的效果传导给企业和家庭。
他补充说，央行的直接货币交易(OMT)购债计划已被证明在压低受困国家主权债收益率和改善融资环境方面，是“极为有效的工具”。
“欧洲央行在稳定欧元区经济的过程中处于核心地位，”普雷特在书面讲话中说。
“展望未来，所有欧元区决策者的任务是确保信心的改善能够得到实际结果的印证，”他补充说。
“如果能够以积极的态度实施结构性改革，并加大改革力度，看来未来几年经济成长将会带来惊喜。”(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3