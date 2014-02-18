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市场报道 | 2014年 2月 18日 星期二 20:09 BJT

投行观点：美银美林将Illumina 目标价从165美元上调到190美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 洪曦; 审校)
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