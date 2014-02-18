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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 21:20 BJT

美股业绩：可口可乐第四季获利下滑8.3%，受拆分业务影响

路透2月18日 - 美国可口可乐公司 公布季度获利下降8.3%，受拆分巴西和菲律宾装瓶业务的影响。

截至12月31日的第四季净利降至17.1亿美元，合每股盈余0.38美元。上年同期分别为18.6亿美元和0.41美元。

季度营收下滑3.6%至110.4亿美元。

扣除汇率波动和拆分装瓶业务的影响后，营收上升4%。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)
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