表格：美国12月整体资本净流出1,196亿美元，11月修正后为净流出130亿美元

标题新闻：俄能源部长称与委内瑞拉油长讨论了油市，拟与沙特油长会晤，5月24日前将明确减产立场
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿2月18日 -
* 美国12月总体资本净流出规模为1,196亿美元，11月净流出规模修正为130亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
12月 11月 10月
月度资本净流入 -119.6 -13.0 188.1
民间 -119.9 -27.0 178.3
官方 0.3 14.0 9.8
外资净买入长期证券 -51.0 -39.2 17.1
通过换股等非交易途径买入 -5.2 -11.2 -11.6
通过交易途径净买入 -45.9 -28.0 28.7
外资净买入美国证券 -18.6 -9.1 47.9
民间 -1.6 -19.2 52.6
官方 -17.0 10.2 -4.7
外资净买入长期美国证券:
美国公债 17.9 -0.1 32.9
美国机构债 -15.4 -0.5 2.5
美国股票 -13.7 -7.9 7.8
美国公司债 -7.5 -0.5 4.6
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1268.9 1316.7 1304.5
日本 1182.5 1186.4 1174.4
加勒比海金融中心 290.9 290.9 292.0
(Carib Bnkng Ctrs)
比利时 256.8 200.6 180.3
巴西 245.4 246.9 246.7
石油出口国家 238.3 236.2 236.8
台湾 182.2 183.7 184.5
瑞士 175.1 176.6 174.3 (完)
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美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3
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