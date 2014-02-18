美国数据：2月NAHB房屋市场指数下跌至46，1月为56

路透纽约2月18日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国2月住宅建筑商信心创下历来最大跌幅，因今年冬季持续极度寒冷，且他们担忧劳工和建筑地皮成本。

NAHB在声明中表示，2月NAHB/富国房屋市场指数骤降10点至46，1月为56。

“美国大部份地区天气不佳导致买家人数减少，”NAHB主席Kevin Kelly在声明中说，“建筑商也担忧能否满足持续及未来的需求，因为地皮和劳工供应短缺。”

此为5月来读数首次低于50。读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。(完)