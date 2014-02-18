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市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 05:29 BJT

美股盘后：LA-Z-BOY IN公布业绩后股价急挫9.6%

路透纽约2月18日 - LA-Z-BOY IN 周二在美股盘后交易中急挫9.6%，此前该公司公布季度业绩。(完)
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