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美股盘后：LA-Z-BOY IN公布业绩后股价急挫9.6%
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2014年 2月 19日 星期三 05:29 BJT
美股盘后：LA-Z-BOY IN公布业绩后股价急挫9.6%
路透纽约2月18日 - LA-Z-BOY IN 周二在美股盘后交易中急挫9.6%，此前该公司公布季度业绩。(完)
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