《全球汇市》美元兑欧元触及七周低点，因美国数据低迷

日圆兑美元及欧元则是跌至近三周低点，此前日本央行维持政策不变，一如市场预期，同时延长特别贷款工具以支撑经济。

为了让日本银行业者扩大放贷，日本央行决定展延三项特别贷款工具一年时间。该行同时也提高了贷款最高额度，并称金融机构可以用0.1%的固定利率借入资金四年时间，现行则为1-3年。

这些措施被视为是该行倾向宽松货币政策，这带动日股上涨、日圆下跌。日本央行总裁黑田东彦表示，经济表现与央行评估一致，暗示近期不会再进一步放宽政策。

日经指数 周二收盘大涨3.1%，推动日圆走低。美元兑日圆 上涨0.41%至102.36，稍早一度触及2月高点102.73；欧元兑日圆 则上扬0.79%至140.79。

虽然日圆兑美元日内稍晚略为回升，但仍处于跌势之中，因担心日本央行可能宣布扩大购买日本政府公债计画以支撑当地经济。

“人们对于日本今年扩大量化宽松保持警觉，”康乃狄格州Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore。

在其他币别方面，美元兑瑞郎 触及七周低点0.8868瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3757 1.3706 +0.37 +0.09 1.3745

美元/日圆 102.35 101.92 +0.42 -2.80 105.30

欧元/日圆 140.83 139.68 +0.82 -2.63 144.63

美元/瑞郎 0.8880 0.8914 -0.38 -0.54 0.8928

英镑/美元 1.6683 1.6713 -0.18 +0.77 1.6556

美元/加元 1.0945 1.0960 -0.14 +3.06 1.0620

澳元/美元 0.9023 0.9031 -0.09 +1.23 0.8913

欧元/瑞郎 1.2220 1.2218 +0.02 -0.42 1.2271

欧元/英镑 0.8247 0.8202 +0.55 -0.60 0.8297

新西兰元/美元 0.8301 0.8361 -0.72 +1.16 0.8206

美元/挪威克朗 6.0374 6.0776 -0.66 -0.48 6.0663

欧元/挪威克朗 8.3085 8.3307 -0.27 -0.36 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4804 6.4497 +0.48 +0.68 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9160 8.8400 +0.86 +0.78 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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