《综述》美国经济数据疲势不改，令人怀疑天气论

上述数据公布后，道琼房屋类股指数 走低0.7%。标准普尔500指数中的三大房屋建筑商--Lennar 、PulteGroup 和D.R. Horton 均跌逾1%。整体来看，美国股市与公债收益率(殖利率)几无变动。

由于美联储准备退出购债政策，去年多数时间里美国房屋市场都在降温。对于购债计划行将结束的预期，推高了借款成本。

建筑商也担心，难以跟上需求增长步伐。虽然这显示房屋市场势头不错，但这也是制约房屋供应的一个因素，帮助推高了房价，并可能让一些买家望而却步。

“显然，建筑材料供应链、地皮和熟练工人等方面的制约，正在引发建筑商的担忧，”NAHB的首席经济学家David Crowe在NAHB的声明中表示。“天气也不利于零售与汽车销售，进而影响对新屋的需求。”(完)