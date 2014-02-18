国际油市：美国原油期货上扬逾2美元，受天气与合约即将到期因素影响

* 北美地区的严冬支撑柴油需求

* 利比亚产量下滑

* 美元接近六周低点提振大宗商品

路透纽约2月18日 - 美国原油期货周二上扬超过2美元，并触及四个月新高，由于需求高涨与寒冷天气推升汽油和取暖油价格。有几份合约将于本周稍晚到期，受到交易商关注。

布兰特原油期货升至今年以来高位，因为利比亚原油产量再次下滑，南苏丹叛军控制了一个重要产油省的首府，而且委内瑞拉国内的抗议活动又出现不稳局面。

“地缘政治因素又回到前台，一些较长期的空头仓位在合约到期前被解除，”Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella说。

美元指数 周二在接近六周低点处交投，也为油市带来支撑。

美国原油期货 跳涨2.13美元或2.85%，结算价报每桶102.43美元，为10月10日以来最高水准。周一因美国市场适逢总统日假期休市而没有结算价。

3月合约将于周四到期。

超低硫柴油(ULSD)期货 上升2.35美分，结算报每加仑3.1017美元。美国RBOB汽油期货 则上升2.7美分，收于每加仑2.8323美元。

布兰特原油期货 扬升1.28美元或1.17%，结算价报每桶110.46美元，为12月31日以来最高结算价位。

利比亚产量再度下滑支撑布兰特原油期货。利比亚国家石油公司称，由于抗议者干扰了重要的El Sharara油田的原油输送，该国周二的原油产量跌至仅有37.5万桶。周日时的产量还有39万桶。

西方大国和伊朗周二开始“实质性”会谈，旨在确定最终的核计划争议解决方案，这可能是该国石油出口量将反弹的迹象。不过外交人士警告称，最终可能无法达成协议。

路透访问的分析师平均预期，本周稍晚将公布的美国库存报告将显示，在寒冷天气的影响下，2月14日当周美国馏分油库存减少180万桶。

汽油库存预计减少90万桶，原油库存则可能增加180万桶。

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别于周三和周四公布各自的库存报告。(完)

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