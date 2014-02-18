澳新经济指标预测--2月19日-2月26日****

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月17日当周 2月19日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.7% 2145 新西兰生产者投入物价 第四季 -- +2.2% 生产者产出物价 -- +2.4% 2月20日(四) 2100 新西兰政府净债务与GDP之比 12月 -- 27.6% 2月21日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月24日当周 2月24日(一) 暂无重要经济数据公布。 2月25日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月26日(三) 0030 澳洲建筑完工价值 第四季 -- +2.7% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 42.4 出口(亿新西兰元) -- 47.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差5.23 贸易收支(亿新西兰元) 截至1月的一年 -- 逆差2.6 (完)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(