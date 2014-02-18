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亚洲 | 2014年 2月 19日 星期三 07:20 BJT

《全球汇市》欧元高歌猛进，美元受到疲弱数据和资金外流的困扰

周三在亚洲时段没有什么重要数据出炉，不过交易员将小心观察中国人行的一举一动，此前该央行在周二从货币市场抽走了部分资金。

中国人民银行正试图推动资金成本逐步上升，以促使企业减少负债并遏制高风险的影子银行活动。

投资者对此感到焦虑，担心紧缩幅度可能过大并损及经济增长。这种情绪此前不时地会令亚洲地区货币承压。

美联储在周三稍晚将公布1月政策会议记录。联储在该次会议上决定再减少购债规模100亿美元。

美联储主席叶伦已指出，只要美国经济一如预期改善，就将继续推进缩减进程。而会议记录可能将反映出这种前景。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3760 1.3757 +0.02 +0.11 1.3745

美元/日圆 102.39 102.35 +0.04 -2.76 105.30

欧元/日圆 140.86 140.80 +0.04 -2.67 144.73

美元/瑞郎 0.8878 0.8880 -0.02 -0.56 0.8928

英镑/美元 1.6679 1.6683 -0.02 +0.74 1.6556

美元/加元 1.0954 1.0945 +0.08 +3.15 1.0620

澳元/美元 0.9022 0.9023 -0.01 +1.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8299 0.8301 -0.02 +1.13 0.8206

澳元/日圆 92.380 92.350 +0.03 -1.57 93.850

新西兰元/日圆 84.970 85.250 -0.33 -1.67 86.410

英镑/日圆 170.77 170.28 +0.29 -2.04 174.33

澳元/新西兰元 1.0863 1.0859 +0.04 +0.14 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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