加拿大股市：连10日收高，攀抵近三年高位

路透多伦多2月18日 - 加拿大主要股指周二攀升至近三年高位，全球股市乐见日央行采取刺激措施；而油价跳涨则拉高能源生产类股价格。

在股市人气回升，对天然资源类股投资兴致回温下，加拿大主要股指连续第10日收高。

日本央行决议维持宽松货币政策不变，且延长特别贷款计画，以扶助经济成长。

智能手机制造商黑莓(BlackBerry) 跳涨5.1%，此前投资者Daniel Loeb的Third Point对冲基金表示已敲进1,000万股该公司股票。

纽约联邦储备银行2月制造业指数下滑，则吹散些许乐观气息。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高22.71点，或0.16%，报14,077.47点。