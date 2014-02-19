金砖国家：2月18日股汇市收盘纵览

路透2月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月18日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报958.87点。
中国股市：沪综指收低，金融地产等权重板块领跌大盘
中国汇市：人民币跟随中间价略收贬，正回购重启印证资金保持流入
香港股市：恒生指数收盘小升至三周高位，东亚银行跳涨
============================================================================
拉美股市：拉美股市自近期高点回撤，因投资者了结获利，巴西股市Bovespa指数 下跌2.05%。
拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，央行表态对抗通胀
============================================================================
南非股市：录得纪录收盘高位，盘中触及纪录高点，必和必拓 领涨，且日本央行延长特别贷款工具期限令全球市场感到鼓舞。指标Top-40绩优股指数 收报42,575.61点， 盘中触及42,729.91点的纪录高位。综合指数 收高0.18%，报47,112.43点，为纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元在关键的10.80水准止步，投资人担心当地及美国数据影响
============================================================================
印度股市：涨至三周高点，银行股扩大涨幅，且全球金属价格上扬提振金属股票。指标BSE指数 收高0.83%至20,634.21点；NSE指数 上涨0.89%，收报6,127.10点。
印度汇市：卢比兑美元创三周来最大跌幅，因进口商有美元需求，且新兴亚洲货币疲软加剧了卢比跌势。卢比兑美元 收在62.20/21，周一收在61.84/85。卢比下跌0.58%，为1月27日来最大单日跌幅。
============================================================================
俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.7%至727.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.55%至35.4115卢布；卢布兑欧元 下跌1.13%至48.8000卢布。(完)
(编译 张荻 审校 张若琪)