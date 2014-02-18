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市场报道 | 2014年 2月 19日 星期三 07:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元多头再次展现实力，下道阻力料位于1.3820/30

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* 日线上周四明显收在50日均线上方

* 之后价格一路向上，此后关键阻力位为费波那奇61.8%回档位/1月24日高点

* 昨日日线明显收于该水准上方，多头再度展现实力

* 下道阻力料位于1.3820/30区间，上方有停损单

* 整体涨势目标仍为1.409

* 浏览技术图表请点选：(link.reuters.com/gac96v)(完)

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