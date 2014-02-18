《美债周三展望》公债价格因楼市数据疲弱而上涨，静待美联储会议记录

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美国楼市数据令人失望，此后公债上涨

* 关注美联储会议记录中的前瞻性指引

* 美联储将买入10-12.5亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约2月18日 - 美国公债价格周二上涨，此前数据显示2月美国住宅建筑商信心录得历来最大单月跌幅，令近期对经济放缓的忧虑加重，且上周市场吸纳了700亿美元新债。

美国房屋建筑商信心2月份创下最大降幅，更令人担忧最近的经济疲弱迹象可能反映了较深层次的问题，并不只是恶劣天气的影响。

近几周突如其来的一连串疲弱数据预料将减弱周三公布的美联储1月会议记录的重要性。会议记录预料将显示美联储决策者决心继续缩减购债计划。

“自1月美联储会议以来，情况有了很大转变，非农就业报告再度疲弱，而且其他数据也不振。我认为人们将接收美联储会议记录的内容，之后假设美联储将因应经济数据改变其立场，投资人再进行调整，”RBC Capital Markets美国利率策略部主管Michael Cloherty说。

指标10年公债 价格升12/32，收益率报2.708%，低于周五尾盘的2.745%。30年期公债 升12/32，收益率报3.676%，周五报3.70%。

公债上涨也因为新债供应减少。上周财政部标售三年期，10年期和30年期新债。

由于1月美国失业率下降至五年低位6.6%，降速较预期快，投资人也将聚焦美联储会议记录中的前瞻性指引，

美联储曾表示，在失业率降至至少6.5%前将不会升息，决策者原本认为将可保持这一承诺直至2015年年中。

“美联储官员似乎在淡化失业率6.5%的升息门槛，声称增加了更多的就业指标作为调整政策的门槛。美联储官员就如何调整前瞻指引的任何讨论是最受关注的，看是多数人还是仅有少数人支持作出这种调整，”RBS Securities利率策略师William O’Donnell表示。

美联储周二买入42.8亿美元2018-2019年到期的公债。周三，美联储将买入10-12.5亿美元2036-2044年到期公债。

投资人也将留意周三早上公布的生产者物价指数(PPI)，关注生产者物价压力是否增强。(完)

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