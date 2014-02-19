美国金融：美联储通过资本新规定，对外资银行要求更加严格

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
“我们能为全球金融体系所做最重要的贡献，就是确保美国金融体系的稳定，”美联储理事塔鲁洛在一场演说中说。
欧洲则警告将采取报复行动。欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)10月时说，如果美联储推动这项计划，则欧盟将着手拟定类似措施。
美联储理事会周二下午在一场公开会议中，表决通过正式采用新规定。
美联储也给予外资银行多一年的时间来符合新标准并设立新架构，新的最后期限订在2016年7月1日。市场普遍预期会有这两方面的调整。
现行规定允许外资银行可合法动用配置在其本国的资本，与当前的规定相比，新架构将使银行业资金移动的弹性变小。在某些情况下，美国的规范比其他地方严格。
美联储人员说，资本新规也可要求全球资产达100亿美元或以上的外资银行进行压力测试。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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