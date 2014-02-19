美国金融：美联储通过资本新规定，对外资银行要求更加严格

“我们能为全球金融体系所做最重要的贡献，就是确保美国金融体系的稳定，”美联储理事塔鲁洛在一场演说中说。

欧洲则警告将采取报复行动。欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)10月时说，如果美联储推动这项计划，则欧盟将着手拟定类似措施。

美联储理事会周二下午在一场公开会议中，表决通过正式采用新规定。

美联储也给予外资银行多一年的时间来符合新标准并设立新架构，新的最后期限订在2016年7月1日。市场普遍预期会有这两方面的调整。

现行规定允许外资银行可合法动用配置在其本国的资本，与当前的规定相比，新架构将使银行业资金移动的弹性变小。在某些情况下，美国的规范比其他地方严格。