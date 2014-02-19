基金产业：对冲基金资产规模今年料达到3万亿美元的纪录高位--调查

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透波士顿2月18日 - 一份新出炉的调查显示，今年底对冲基金业资产料将达到3兆(万亿)美元的纪录高位，因投资者计划增资，指称他们对去年的回报率大致感到满意，而且预计今年不会再升高。
德意志银行 调查的投资者表示，他们预计增加的资产来自新资金，同时也来自业绩相关的收益。
根据周二公布的调查结果，2013年底对冲基金管理着2.6万亿美元资产，投资者表示，预计今年资金净流入规模将为1,710亿美元，业绩相关收益将为1,910亿美元。
“2014年底对冲基金业规模料达到3万亿美元的纪录高位，主要受大量流入资金带动，其中最为明显的是来自机构投资者的资金，”德意志银行Global Prime Finance部门联席主管Barry Bausano称。该部门已进行了第12次调查。德意志银行的调查是业界最受瞩目的调查之一，对资产增长的预估尤其受到关注。
去年美股标准普尔500指数回报率为32%，而对冲基金业回报率仅为9.3%，因此受到广泛批评。但80%的受访者表示，他们对这一数据感到“高兴”，因为去年他们的基金表现优于预期，或与预期相符。
1月Hennessee对冲基金指数下降0.18%，标准普尔500指数跌3.56%，多数受访者预计今年回报率与去年相仿。63%的受访者预计今年回报率不到10%。
德意志银行表示，尽管预计回报率相对温和，但超过一半的受访机构投资者表示，计划今年调高对对冲基金的配比。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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