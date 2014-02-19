路透专访：ECB委员诺沃特尼称，关注低通胀及强势欧元的“自行修正”

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透伦敦2月18日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示，欧元区通胀偏低及强势欧元可能会在今年自行修正，欧洲央行可能无须采取行动。
欧洲央行下月会议将取得最新内部预估，同时也将首次拉长预估期间，将提出2016年的预估数据。
分析师预期在预估期间之内，通胀将远低于欧洲央行略低于2%的目标；目前欧元区通胀率仅0.7%。
诺沃特尼表示，“可以预期的是，若实体经济增强，且若见到德国薪资增幅巨大，则可能会出现(通胀)自我修正的趋势。”他并称目前要加以确定仍为时过早。
“因此我们将观察这是否需要特殊行动，或者是...等下去会不会比较好。”
部分德国劳工在强有利的工会支持下，要求今年加薪超过5%，不过在协商过后往往会接受相对较低的升幅。
通胀另一个下行压力在于今年欧元走强，这使得进口及能源成本走低。
诺沃特尼指出，这样的走势有可能自行反转，并称欧洲央行不会动用汇市干预等极端措施。
“我不确定这是不是一些自我修正的市场走势。我可以想像的是，今年内会有些力量带动美元再度升值。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f