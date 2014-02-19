《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月19日

*工商时报：
--年度房市黄金大档〞329档期〞，即将鸣枪起跑。受到年底有史上首次〞七合一〞选举影响，建商大呼此时不推、更待何时，估计329档期北台湾都会区已有3,700亿台币新案计画登场，可望挑战近七年最大量；全台三大都会区，估计至少有4,500亿台币新案，卡位抢市。
--响应金管会政策，三大寿险公司已启动东南亚并购行动，国泰人寿、新光人寿及三商美邦人寿都已展开相关评估作业。
--中共中央总书记习近平昨日会见中国国民党荣誉主席连战一行；习近平强调，两岸虽尚未统一，但同属一个国家从来没有改变，也不可能改变。对于〞马习会〞，据转述习近平持开放态度。
--境外基金机构未来要符合〞深耕计画〞的奖励条件，必须有更强化人才培育。金管会昨日公告，将修订〞鼓励境外基金深耕计画〞内容，新增两项评估指标，都与人才培育有关，希望藉此提升国内资产管理人才的实力。
*经济日报：
--金管会银行局长桂先农表示，发展区域性银行，必须扩大规模，整并是当前重要的工作，对于整并案只要情投意合，金管会会很快核准。
--新一波人民币高利定存抢钱大战即将开打。农历年前开始，以人民币为主的高利率定存商品，一波波持续推出，最新加入战局的银行，祭出高利存款额度无上限的全新诉求，标榜即使一次存上千万元，也照给6个月期3%以上高利为号召，争取高资产大户存款转存。
--力拚全球前三大航商马士基、地中海、达飞所组成的P3联盟，阳明 董事长卢峯海证实，长荣海运 将加入CKYH联盟，最快5月投入欧洲线合作，该联盟市占率提升达26%，超越G6，成为欧洲线第二大，仅次P3。
--为强化对保险经纪人、代理人的管理，金管会昨日宣布将提高保经、保代资本门槛，有六、七成以上的保险经纪人、代理人公司，将面临增资压力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘/社评/财经评论
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)