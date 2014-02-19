美国经济：第四季家庭债务大增，显示消费者紧缩支出的日子即将结束

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透纽约2月18日 - 纽约联邦储备银行周二公布的数据显示，美国去年第四季家庭债务创经济衰退前以来最大增幅，显示美国民众多年来节衣缩食的日子可能接近终点。
纽约联邦储备银行在季度家庭债务和信贷报告中称，2013年第四季消费者总债务增长2.1%至11.52万亿(兆)美元，前一季为11.28万亿美元。2,410亿美元的增幅，是2007年第三季以来最大季度增幅。
尽管债务增长，但家庭负债总额仍然比2008年第三季达到的峰值12.68万亿美元低9.1%，反映出美国家庭在房地产市场崩溃和金融危机之后全面去杠杆化。不过该报告也意味着危机以来家庭债务首次同比增长，或许预示去杠杆化周期已经结束。
美国民众的信用卡借款增长，用于购买住房、汽车，同时申请更多学生贷款。仅有房屋净值信贷额度(HELOC)一个大项下滑。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。