《全球重要经济事件一览表》--2月19日-2月26日

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2月19日(三)
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话。
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将发表题为“美国经济与货币政策”的讲话(1800)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)将就经济前景及其对货币政策的影响发表演讲(0000)。
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在就欧央行单一监管机制(SSM)框架草案召开的公开听证会上发言(0900)。
伦敦--苏格兰议会经济委员会就独立后的经济进行辩论，英国前财政大臣达林、英国财政部首席秘书艾德礼、苏格兰副首席部长Nicola Sturgeon与苏格兰财政部长John Swinney将发言。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚财长Uros Cufer阐述2014年宏观经济前景及改革议程(1300)。
美国梅肯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在默赛尔(Mercer)大学就经济前景讲话(1715)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布1月政策会议记录(1900)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会召开会议，计划无利率决议公布。
2月20日(四)
悉尼--国际金融协会(IIF)/20国集团(G20)在澳洲召开会议(至2月21日)。发言嘉宾包括：土耳其副总理Ali Babacan、金融稳定委员会总干事Svein Andresen、美国财政部助理部长Marisa Lago以及南非央行副总裁Daniel Mminele。
英国谢菲尔德--英国央行金融稳定性主管Andy Haldane讲话(1800)。
日本和歌山--日本央行审议委员森本宜久对当地商界领袖讲话。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在奥斯陆大学发表讲话。
布鲁塞尔--第12届年度欧洲金融服务大会。发言嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。
东京--日本央行将发布1月政策会议记录(2350)。
2月21日(五)
美国奥斯汀--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔讲话(1800)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表题为“美国经济和货币政策”的演讲(1810)。
2月22日(六)
悉尼--20国集团(G20)财长与央行总裁会议(至2月23日)。
2月23日(日)
美国阿灵顿--全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议(至2月25日)。发言嘉宾包括：前财长萨默斯、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行前总裁特里谢以及美联储前主席格林斯潘。
2月24日(一)
悉尼--日本财务省官员Mikio Furusawa在澳洲-日本经济前景研讨会上发言。
2月25日(二)
美国阿灵顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在全美商业经济协会(NABE)第30届经济政策会议发表演说(1510)。
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯出席澳洲-加拿大经济领袖论坛(2045)。
2月26日(三)
美国伍斯特--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发布演讲，主题为“联邦储备体系35年回顾”(0030)。
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发布讲话(1700)。
日本埼玉县--日本央行审议委员石田浩二向商界领袖发表演说(0130)。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在国际能源署(IEA)会议上进行演说，主题为“英国经济展望：实现均衡可持续增长”(0925)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布2月货币政策会议记录(0830)。
卢森堡--2014年卢森堡人民币论坛。卢森堡财长Pierre Gramegna及欧洲央行执委会成员莫尔许将参加。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)