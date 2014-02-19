《焦点》东风汽车与标致结盟，将为后者赢得时间和注入新鲜血液

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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Bernstein Research分析师Max Warburton在2月14日曾表示，标致还需放弃一座工厂并冻结投资，才可能在该地区恢复盈利。
Warburton指出，尽管这种补救法“风险高、具破坏性且压力巨大“，但标致仍有机会摆脱当前的困境。
但法国政府已表示，身为新的大股东，不太可能接受将来关闭更多工厂。法国政府去年一开始曾阻止关闭巴黎附近的Aulnay工厂。
法国工业部长蒙特布尔称，预期标致将实现当前承诺，在每个法国厂址至少打造一种新车款，且在2016年在法国国内生产100万辆车。
他稍后证实了政府的出资及与东风的协议。
标致股价周二下挫2.2%，收报12.50欧元。东风股价周一收低1.6%，周二则暂停交易。
除了让手头部份现金投入运作外，一些抱持怀疑态度的人士质疑，这起结盟对东风和其本身的风神车系能带来什么好处。
根据知情人士，东风和标致将以两家公司的品牌推出标致HybridAir节能传动等技术。
消息人士称，这项经过数月谈判的交易可能在中国国家主席习近平3月底访问巴黎期间正式签署。但交易还需通过标致股东的表决。(完) (编译 张涛/徐文焰/张若琪 审校 张荻)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f