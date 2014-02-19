《焦点》东风汽车与标致结盟，将为后者赢得时间和注入新鲜血液

Bernstein Research分析师Max Warburton在2月14日曾表示，标致还需放弃一座工厂并冻结投资，才可能在该地区恢复盈利。

Warburton指出，尽管这种补救法“风险高、具破坏性且压力巨大“，但标致仍有机会摆脱当前的困境。

但法国政府已表示，身为新的大股东，不太可能接受将来关闭更多工厂。法国政府去年一开始曾阻止关闭巴黎附近的Aulnay工厂。

法国工业部长蒙特布尔称，预期标致将实现当前承诺，在每个法国厂址至少打造一种新车款，且在2016年在法国国内生产100万辆车。

他稍后证实了政府的出资及与东风的协议。

标致股价周二下挫2.2%，收报12.50欧元。东风股价周一收低1.6%，周二则暂停交易。

除了让手头部份现金投入运作外，一些抱持怀疑态度的人士质疑，这起结盟对东风和其本身的风神车系能带来什么好处。

根据知情人士，东风和标致将以两家公司的品牌推出标致HybridAir节能传动等技术。