更正-国际油市：美国原油期货接近四个月高点，因预计原油与油品库存下降

(因英文原文有误，标题、内文首段和第二段中的四个月高点应为“周二”触及，非“周三”，相应修改内文段落的措辞)

路透新加坡2月19日 - 美国原油期货周三涨至每桶103美元上方，接近四个月高点，因输油能力增长和冬季需求旺盛，预计将令原油和油品库存下降。

美国3月原油期货 周二触及每桶103.25美元的四个月高点，亦为10月10日以来的最高水平。0038GMT时，该合约报103.09美元，上涨0.66美元。该合约其将于周四到期。

布兰特原油期货 周二结算价上涨1.28美元，报每桶110.46美元。

行业信息提供商Genscape的报告称，根据交易商，库辛原油库存自上周二来减少140万桶，因TransCanada 运营的Keystone南部管线启用，消耗了该地区的原油供应。

路透对五位分析师的初步调查显示，美国上周馏分油库存料下降180万桶，汽油库存料下降90万桶。

美国石油协会(API)将在周三2130GMT公布一周库存报告，能源资料协会(EIA)报告将在周四出炉。

美国炼厂检修季节开始，艾克森美孚和Marathon将关闭德州一些炼厂。

利比亚国有石油公司National Oil Corporation发言人称，周二利比亚石油日产量降至37.5万桶，抗议活动继续影响管线运油。(完)

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