更正-国际油市：美国原油期货接近四个月高点，因预计原油与油品库存下降

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
(因英文原文有误，标题、内文首段和第二段中的四个月高点应为“周二”触及，非“周三”，相应修改内文段落的措辞)
路透新加坡2月19日 - 美国原油期货周三涨至每桶103美元上方，接近四个月高点，因输油能力增长和冬季需求旺盛，预计将令原油和油品库存下降。
美国3月原油期货 周二触及每桶103.25美元的四个月高点，亦为10月10日以来的最高水平。0038GMT时，该合约报103.09美元，上涨0.66美元。该合约其将于周四到期。
布兰特原油期货 周二结算价上涨1.28美元，报每桶110.46美元。
行业信息提供商Genscape的报告称，根据交易商，库辛原油库存自上周二来减少140万桶，因TransCanada 运营的Keystone南部管线启用，消耗了该地区的原油供应。
路透对五位分析师的初步调查显示，美国上周馏分油库存料下降180万桶，汽油库存料下降90万桶。
美国石油协会(API)将在周三2130GMT公布一周库存报告，能源资料协会(EIA)报告将在周四出炉。
美国炼厂检修季节开始，艾克森美孚和Marathon将关闭德州一些炼厂。
利比亚国有石油公司National Oil Corporation发言人称，周二利比亚石油日产量降至37.5万桶，抗议活动继续影响管线运油。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 于春红/王兴亚；审校 徐文焰/杜明霞)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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