新债招标：中国七年续发国债收益率4.3733%，稍低于预期--业内人士

路透上海2月19日 - 业内人士周三透露，中国财政稍早续招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为4.3733%，稍低于此前4.39%的预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.4238%，投标倍数为1.75倍。

今日招标新债为财政部今年第三期 七年期品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。