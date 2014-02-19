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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 11:45 BJT

新债招标：中国七年续发国债收益率4.3733%，稍低于预期--业内人士

路透上海2月19日 - 业内人士周三透露，中国财政稍早续招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为4.3733%，稍低于此前4.39%的预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为4.4238%，投标倍数为1.75倍。

今日招标新债为财政部今年第三期 七年期品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

财政部于1月15日招标发行的第三期记账式附息国债，当期发行量100亿元，投标倍数4.59倍。该期债自2014年1月16日开始计息，票面利率4.44%，按年付息。（完） (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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