意大利政治：中左派政党领袖伦齐试图组阁，展开结盟协商

路透罗马2月18日 - 意大利中左翼政党领袖伦齐(Matteo Renzi)周二开始试图进行组阁，其将如何安排重要的部长职务，以及其雄心壮志的改革案细节还留有疑问。

伦齐承诺会迅速改革，誓言处理选举和宪法体制，整顿公共行政，并改革劳动市场及税改，这些全都会在上任四个月内进行。

早上开始和执政联盟中的小党进行协商，重头戏是民主党领袖伦齐和中右派NCD党领袖Angelino Alfano在傍晚的会议。Alfano的支持对能否在议会形成多数至关重要。

Alfano后来对记者表示，证实NCD有条件支持伦齐政府。他排除了民主党部份人士希望的“财富税”，并称希望能有认同其政党目标的经济部长。

Alfano表示，在伦齐周三早结束与议会团体的协商后，计划支持伦齐组阁的各政党将在下午举行会议，探讨各方对经济改革的看法是否一致。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)