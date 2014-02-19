意大利政治：中左派政党领袖伦齐试图组阁，展开结盟协商

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透罗马2月18日 - 意大利中左翼政党领袖伦齐(Matteo Renzi)周二开始试图进行组阁，其将如何安排重要的部长职务，以及其雄心壮志的改革案细节还留有疑问。
伦齐承诺会迅速改革，誓言处理选举和宪法体制，整顿公共行政，并改革劳动市场及税改，这些全都会在上任四个月内进行。
早上开始和执政联盟中的小党进行协商，重头戏是民主党领袖伦齐和中右派NCD党领袖Angelino Alfano在傍晚的会议。Alfano的支持对能否在议会形成多数至关重要。
Alfano后来对记者表示，证实NCD有条件支持伦齐政府。他排除了民主党部份人士希望的“财富税”，并称希望能有认同其政党目标的经济部长。
Alfano表示，在伦齐周三早结束与议会团体的协商后，计划支持伦齐组阁的各政党将在下午举行会议，探讨各方对经济改革的看法是否一致。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。