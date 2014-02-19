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货币新闻 | 2014年 2月 19日 星期三 12:07 BJT

台湾金融：希望未来促成台资的亚洲大型券商，将放宽转投资上限--金管会

路透台北2月19日 - 台湾金管会周三表示，希望未来三至五年内能有一至两家的证券商能成为亚洲的大型券商，第二季将放宽证券商转投资金融相关事业占净值的上限40%。

金管会主委曾铭宗是在与大型证券商者会议后，在记者会中做出上述表述。 他并提到，目前台湾前三大净值的证券商分别是--元大证券、凯基证券及群益金鼎证券。

〞前三大最有机会(成为亚洲的大型券商)，〞曾铭宗说。

金管会继上日召集银行/金控业者后，曾铭宗今日亦邀集台湾证券及期货业者研商亚洲市场布局。(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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