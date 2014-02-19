港报财经评论：港股A股化庄家显特色--信报2月19日

港股A股化庄家显特色/习广思

相隔8个月，人行在公开市场重启正回购操作，引发收水疑云。有放有收是正常事，人行在春节前投放大量资金，春节后资金回笼，银行将有更多资金回流，投资者其实不用太担心收水，人行政策并未转向。不过，中国内地货币政策未变，不松不紧的环境将持续。目前中国内地水紧隐忧未退，在理财产品违约危机下，部分公司停止发行短期融资券，融资成本上升，整体资金环境仍然偏紧。股市“二月红”仍可期，但炒政策至3月后又能否持续下去？港股周一炒作科网股后，昨日表现疲软。恒指上升51点，收报22,587点。大市全日成交额缩至554亿港元。正如早前提到，指数反弹空间不会很大，相反个股及板块表现更值得关注。

蓝筹股部署公布业绩，东亚银行 绩后股价涨3%；周五派业绩的友邦 亦上升。受业绩因素影响，中芯 股价大跌16%，主要是其去年第四季纯利按季下跌65%，并预期今年首季收入续跌，大行即时下调中芯评级。港股持续A股化是不争的事实，背景是港股市场的中资公司日多，截至去年10月，中国内地企业占联交所总市值56%，香港有超过一半以上市值由中国内地公司贡献，而这个比例将有增无减，因为新的IPO公司都来自中国内地。其次，香港经济愈来愈依赖中国，而非欧美经济，中国内地经济冷暖、资金松紧，对香港经济及楼市的影响更加大，美国对香港最大影响则在于利率因素。在这两大背景下，香港继续A股化是可以预见的，投资者在港股发掘机会，须更关注中国内地A股市场。

很多人谈论过港股A股化，但立足点有所不同。有人认为，港股对中国内地政策愈来愈敏感，股价反应更大，估值更趋向A股。亦有人认为，港股最后一根稻草是地产股，基金经理黄国英在去年10月指出，港府实施辣招打残香港股票70%以上，A股化较想像中要迟。去年中国内地A股主板低迷，但创业板暴涨，资金疯狂炒作创业板的“新经济”公司。近期情况未有改变，创业板占中国内地A股总流通市值约5%，但占交易量近13%。基金重仓创业板个股的市值，则达700亿人民币，占所有基金重仓股市值近13.5%。(B01)

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英镑守稳1.6589不宜看淡/苏子

英国昨天公布的1月份CPI较上年同期上升1.9％，为2009年10月以来首次低于英伦银行所设定的2％通胀目标水准，受此数据影响，昨天英镑兑美元饱受沽压及一度低见1.6651美元水准，直迫上周五的1.6640美元低位。不过，由于市场的焦点落在今日英伦银行公布的会议纪录及1月份就业数据结果，加上昨晚美国又没有重要经济数据公布，故市场未见有更积极的沽盘把英镑兑美元进一步推低至上周五的低位以下，反见不少短线投机盘入市，使汇价得以止跌回稳并重返1.67美元关口以上波动。

由于前天英镑兑美元低收；加上昨天欧洲市汇价已明显在上周五的1.6745美元收市价以下波动，使到本来正处良好上升势头的技术走势遭到打击。本周初亚洲市英镑兑美元的升势无以为继，配合昨天英伦银行公布令市场感到失望的通胀数据，故相信不少散户投资者也会考虑在现水准建立英镑兑美元短仓。但留意由于英伦银行的官员曾暗示要待英国经济有更强的复苏力度才会考虑加息，故单一月份的通胀数据表现相信应不会影响到央行会否加息的决定，估计英镑兑美元自本周初的1.6822美元高位回落应已反映了市场早已预期英国通胀或者放缓及暂时并无迫切的加息需要。

因此，若今日英国公布的就业数据反映英国的经济复苏力度有加强的迹象，小心有可能会抵销通胀数据较差的不利因素，结果令到英镑兑美元重拾升势并再挑战本周初的高位。短线而言，英镑兑美元要明显跌破上周四所造的1.6589美元低位，收市才有望正式结束自本月5日的1.6248美元低位开始的单边上升浪，及回复上落市走势，否则不宜对英镑兑美元看得太淡。昨天日本央行议息后因意外地宣布扩大贷款计划，故利好市场信心，结果日股急升并使到日圆汇价明显转弱，美元兑日圆因此成功突破20天平均线关键阻力。短线而言，除非20天平均线得而复失，否则美元兑日圆预料会进一步挑战上月31日的102.93美元高位及50天平均线阻力。(B10)