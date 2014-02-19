中国经济：中国已发起对IDC和高通公司的反垄断调查-发改委

路透北京2月19日 - 中国国家发改委周三表示，已发起对IDC公司 和全球最大手机芯片制造商高通公司(Qualcomm) 的反垄断调查，源于接到上述公司滥用市场支配地位，进行歧视性收费的举报。

发改委价格监督和反垄断局局长许昆林在新闻会上称，去年5月份有举报反映IDC公司滥用市场支配地位，对中国通信设备制造企业收取歧视性高价的专利许可费，排出限制市场竞争，因此在去年6月发改委立案调查IDC公司反垄断问题。

他并表示，发改委之后不久也接到相关的协会、企业对高通公司滥用市场支配地位，歧视性收费的举报，随即展开了调查。

高通在中国的反垄断调查中，可能将被开出10亿美元以上的天量罚单，对于面临中国当局加强监管的外资企业而言，这带来恐将遭受重罚的威胁。

高通(Qualcomm) 执行长雅各布斯此前表示，就该公司去年底在中国开始接受反垄断调查一事，当局尚未告知其具体原因。