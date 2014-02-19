中国经济：中国已发起对IDC和高通公司的反垄断调查-发改委

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
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路透北京2月19日 - 中国国家发改委周三表示，已发起对IDC公司 和全球最大手机芯片制造商高通公司(Qualcomm) 的反垄断调查，源于接到上述公司滥用市场支配地位，进行歧视性收费的举报。
发改委价格监督和反垄断局局长许昆林在新闻会上称，去年5月份有举报反映IDC公司滥用市场支配地位，对中国通信设备制造企业收取歧视性高价的专利许可费，排出限制市场竞争，因此在去年6月发改委立案调查IDC公司反垄断问题。
他并表示，发改委之后不久也接到相关的协会、企业对高通公司滥用市场支配地位，歧视性收费的举报，随即展开了调查。
高通在中国的反垄断调查中，可能将被开出10亿美元以上的天量罚单，对于面临中国当局加强监管的外资企业而言，这带来恐将遭受重罚的威胁。
高通(Qualcomm) 执行长雅各布斯此前表示，就该公司去年底在中国开始接受反垄断调查一事，当局尚未告知其具体原因。
去年11月，高通宣布中国国家发改委正在对该公司进行反垄断调查，并称未发现可能违规的操作。 高通此后按中国发改委要求，向后者递交了相关文件。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f