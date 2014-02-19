港报财经评论：内银低估值，有望修正？--经济日报2月19日

内银低估值，有望修正？/林瑞芬

央行小量收水，上证昨跌0.8%，港股随之整固，国指跌0.4%，恒指微升0.2%，大市成交554.7亿港元。东亚银行 业绩有惊喜，刺激股价涨3%至31.35港元，盈利升幅仅9.2%，今年度升幅也有限，股价一涨再涨的空间感不强烈，32港元及35港元是两大后市阻力。中国内地移动互联网趋势愈来愈烈，“双马”策动之势不可挡，“触网”，虽然要有时间去验证成效，但股市等不了，一旦“触网”如触电，股价的反应大。

且看中信银行 A股股价，在上周前4个交易日暴涨36%，不是因为市场流动面稍放松，而是传闻信行将与阿里巴巴合作。内银股估值平通全球，市帐率（PB）大多低于1倍，PE约5、6倍，息率达6、7厘，连港资东亚银行李国宝都笑言，认为人家要出PB3、4倍至肯考虑出售银行股权时，可能散户见现况“触网”潮也会望市场份额达13亿人口的内银股，因此而可有动力修正低估值。不过，现实问题是，中国内地主要上市银行主动推动互联网化的发展仍慢。中信证券发表研究报告指出，银行利用电子和网络管道对传统管道的替代意愿非常强烈，在零售业务资金交易等领域替代率甚至已逾90%。网银客户数量快速膨胀，2012年个人和企业网银客户数增长均在50%左右。

远景在摸索，近景看现实，2013及2014年度内银股业绩只是一般，仍在消化庞大的债务问题。影子银行规模近年快速增加、理财产品欠透明度和风险监管等因素影响下，银行资产质素风险也在上升。中信银行所公布2013年赚392亿人民币，增幅达26%，相信只是个别事件，其因基数低，2012年度曾大幅拨备，2013年回复正常拨备水准所致。

据申银万国报告综合，预计中国内地上市银行2013年业绩增长小幅放缓，累计同比增长11.1%，环比前3季度增速下降1.9%，4季度单季同比增速降至4%。国有大型银行净利润同比增长9.5%，其中，中行 和农行 A股领先可比同业，同比增速达11.4%和11.1%；股份制银行盈利则平均同比增长16.4%。(B05)

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重启正回购，中资股受累/余少文

人民银行时隔8个月重启正回购，立即累及A股下挫，国企指数亦在10,000争持。由于中国突然收水，A股能否2月红有了变数，中资股或者会受累。中国内地股市昨日下跌，国企指数全日反覆守住10,000点，最后只跌43点或0.4%，收报10,057点，成交额降至今年最低的80亿港元，不足1/3主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌16点或0.4%，收报4,280点，成交额29亿港元。希望缩成交可以延续到月尾，则大市有机会见底。

A股下跌主要是央行突然进行正回购操作，对上一次正回购操作是去年6月6日，当时金额只有100亿人民币及期限28日，而昨日正回购期限为14天，金额480亿人民币及利率3.8%。虽然今次正回购金额是过去一年以来第四大单日正回购额，期限则是去年2月中同样重启逆回购以来最短的一次，银行同业拆息昨日变化不大，似乎是央行向市场暗示流动性仍然充裕。其实，央行去年在新春假期后亦在2月中旬重启正回购，维持了不足4个月便重启逆回购，今年会否按这模式进行正回购和逆回购的交叉操作，有待观望。但上证综合指数踏入2000年后只有3年的2月未能上升，去年刚好是其中一年，故央行今次出手后，即使每次正回购金额只有100亿至300亿人民币，力度不大，但A股2月红也可能出现变数，再加上数据显示A股2月份下跌则余下10个月都下跌的规律，中资股也可能受累，投资者要留意。

不过，中金一份“春季攻势”报告认为，中国内地货币政策不确定性在减少，流动性好转下或令货币政策有所调整，而两会因素将令改革预期再次升温，加上业绩披露和大盘股估值较低等因素，维持对A股乐观。而行业继续看好地产、建材、保险及大众消费等板块，成长股则看好医药板块，主题则睇好大众消费、无线互联网、锂电池产业链、工业自动化等。

国指升至1月小型密集区10,000点至10,360点后，压力在增加，最好指数可以在现水准横行作整固，成交最好萎缩，待消化沽压后才一鼓作气升破10,500点即250天平均线附近，突破时间或要到3月。除了两会因素外，业绩因素也有助支撑股份，如招商银行 和中信银行 去年盈利都好过预期，若然重磅股工商银行 、建设银行 和中国银行 的业绩也好过预期，国指向上突破并不难。(B06)