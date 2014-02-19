电信产业：欧盟反对Telefonica收购KPN德国分支的现有方案

美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
路透布鲁塞尔2月18日 - 两名熟悉情况的消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构对Telefonica 提出以86亿欧元(118.3亿美元)收购KPN 旗下德国分支的现有方案表示反对。
该协议对欧洲电信产业至关重要，将令德国这个欧洲最大市场的移动运营商数量从四个减少到三个。欧洲电信产业渴望通过并购提升业者的规模，并更好地与实力更强的美国对手展开竞争。
欧盟执委会反对让该协议不做修改地过关，可能会促使Telefonica 的德国部门作出让步。
欧盟执委会于去年12月对该交易展开深入调查，称其担心该交易恐将削弱德国市场的竞争，并导致消费者承担更高价格。
“下一步就是向有关公司发出异议声明，”一位消息人士表示，意指该执委会提出的修改意见。
第三名消息人士称，执委会或将于下周发出该声明。
欧盟执委会竞争政策部门发言人Antoine Colombani拒绝置评。Telefonica Deutschland发言人Albert Fetsch和KPN亦不愿发表评论。(完)
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
Anthem Inc以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导 。