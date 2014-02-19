电信产业：欧盟反对Telefonica收购KPN德国分支的现有方案

路透布鲁塞尔2月18日 - 两名熟悉情况的消息人士周二表示，欧盟反垄断监管机构对Telefonica 提出以86亿欧元(118.3亿美元)收购KPN 旗下德国分支的现有方案表示反对。

该协议对欧洲电信产业至关重要，将令德国这个欧洲最大市场的移动运营商数量从四个减少到三个。欧洲电信产业渴望通过并购提升业者的规模，并更好地与实力更强的美国对手展开竞争。

欧盟执委会反对让该协议不做修改地过关，可能会促使Telefonica 的德国部门作出让步。

欧盟执委会于去年12月对该交易展开深入调查，称其担心该交易恐将削弱德国市场的竞争，并导致消费者承担更高价格。

“下一步就是向有关公司发出异议声明，”一位消息人士表示，意指该执委会提出的修改意见。

第三名消息人士称，执委会或将于下周发出该声明。

欧盟执委会竞争政策部门发言人Antoine Colombani拒绝置评。Telefonica Deutschland发言人Albert Fetsch和KPN亦不愿发表评论。(完)