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亚洲 | 2014年 2月 20日 星期四 09:36 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部500亿元人民币九个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标    
  进出口行至多60亿元两年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值5.16%
  进出口行至多60亿元五年期(第三年末附投资者选择权)固息债10:00-11:00招标，利率预测均值5.28%
  国家开发银行至多50亿元剩余期限约3.5个月固息增发债2:30-3:30招标
  中信股份20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和建行主承
  渤海证券9亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，招行和招商证券等主承
  财通证券3亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承
  陕西煤业化工集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和华夏银行主承
  南京化学工业园4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中行主承
  五洋建设集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承
  江苏洋河集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建行主承
  天津航空4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行和国开行主承
  深圳茂业商厦7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行和工行主承
  锦州华信资产经营集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和浦发银行主承
  云南路桥3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承
  海安县开发区经济技术开发7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承
  海安县开发区经济技术开发6亿元五年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承
  忻州资管中心10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中德证券主承
  怀化城投7亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承
  贵州凯里城镇建设10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承
  榆神能源开发建设23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，天风证券主承
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  二、新债上市：
  
  进出口行70亿元三年期固息金融债140304，票面利率5.38%
  北京市基础设施投资40亿元九个月期超短融011476001，票面利率5.7%    
  葛洲坝 15亿元九个月期超短融011462001，票面利率5.7%    
  武汉国资经营5亿元一年期短融041459005，票面利率5.85%    
  东营方圆有色金属6亿元一年期短融041453017，票面利率7.5%        
  海通证券  30亿元三个月期短期融资券071427001，票面利率5.35%    
  申银万国证券20亿元三个月期短融071415002，票面利率5.32%    
  中投证券9.5亿元三个月期短融071432001，票面利率5.4%
  北京控股集团20亿元五年期中票101474001，票面利率5.95%    
  江西高速公路投资集团7.5亿元3年期中期票据101456002，票面利率6.12%
  江西高速公路投资集团7.5亿元7年期中期票据101456003，票面利率6.30%      
  新疆新鑫矿业 5亿元三年期中票101455003，票面利率7.12%
  株洲国资投资控股集团5亿元三年期中票101461001，票面利率6.7%
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  三、缴款：
  
  国家开发银行70亿元三年期增发金融债140201，发行价格101.4314元/百元面值
  国开行70亿元五年期增发金融债140202，发行价格101.44元/百元面值
  国开行60亿元七年期增发金融债140203，发行价格101.3659元/百元面值
  国开行50亿元一年期增发金融债140204，发行价格100.55元/百元面值
  国开行60亿元10年期增发金融债140205，发行价格102.08元/百元面值           
  农业发展银行50亿元七年期固息债140409，票面利率5.55%
  江苏金融租赁1亿元三年期固息债1422002，票面利率6.10%
  中国铝业公司30亿元六个月期超短融
  中粮集团50亿元九个月期超短融
  中国建材 40亿元三个月期超短融
  港中旅集团15亿元六个月期超短融
  中国华电集团40亿元六个月期超短融
  中国北车 20亿元九个月期超短融
  中国铝业  30亿元九个月期超短融
  东方证券25亿元三个月期短融
  东北证券 12亿元三个月期短融
  南山集团公司10亿元一年期短融
  江苏方洋集团5亿元一年期短融
  华联股份 6亿元一年期短融
  江苏建筑工程集团2.2亿元一年期短融
  昆明钢铁控股10亿元一年期短融
  湖南黄金集团3亿元六个月期短融
  江苏国泰国际集团3亿元一年期短融
  浙江能源集团30亿元五年期中票
  河南日报报业集团3亿元五年期中票
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  四、还本付息：  
    
  杭州余杭城市建设集团10亿元五年期固息债098012到期兑付，票面利率5.04%
  南京高速齿轮制造有限公司7亿元一年期短融041359009到期兑付，票面利率5.30%
  天津太钢天管不锈钢有限公司4亿元一年期短融041360008到期兑付，票面利率4.35%
  重庆化医控股集团10亿元一年期短融041361008到期兑付，票面利率4.35%
  建投能源 5亿元一年期短融041364004到期兑付，票面利率4.68%
  方正证券 18亿元三个月期短融071328002到期兑付，票面利率6.40%
  08国开03 080203付息
  09巨化债 098013付息
  12江铜MTN1 1282035付息
  12铁二股MTN1 1282036付息
  12苏嘉杭MTN1 1282037付息
  13南昌城投债 1380058付息
  13北车集MTN1 1382056付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国国务院副总理张高丽周三表示，深化财税体制改革，要有明确的路线图、时间表，今明两年是财税体制
改革的关键时期，要敢于啃硬骨头。 
    
  --周三吉林信托旗下“吉信·松花江（77）号“信托计划（五期）再逾期，累计已连续五期共8.727亿元人民币
资金逾期未付。根据此前公告，主要原因为融资方联盛集团无法按期偿款。该信托项目规模为9.727亿元，共六期
。
  
  2/24公布2013年国民经济和社会发展统计公报      
  2/24公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 吴芳/丁淑琴)
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